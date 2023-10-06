ما هو الجوع العاطفي و4 نصائح للتخلص منه

قد يلجأ البعض لاستخدام تناول الطعام كوسيلة لقمع أو تهدئة المشاعر السلبية، مثل التوتر، والغضب والخوف والملل والحزن والشعور بالوحدة وهذه العادة هي ما يطلق عليها الأكل العاطفي والتي تتسبب في زيادة الوزن دون سيطرة، ويقدم لنا أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي طرق التخلص من هذه العادة والسيطرة عليها تعرفوا عليها معنا.

الجوع العاطفي فوري وتتولد لدى المرء رغبة قوية في تناول الطعام، أما الجوع الحقيقي فيأتي بشكل تدريجي ويمكن للمرء التحكُّم به أو تأخيره بسهولة مقارنة بالجوع العاطفي.

يشتهي الشخص الذي يشعر بالجوع العاطفي أنواع الطعام التي تُشعره بالراحة عند تناولها، أما الشخص الذي يشعر بالجوع الحقيقي فيُمكنه إشباع حاجته بتناول أي نوع من الطعام.

بخلاف الجوع الحقيقي، يمكن أن يؤدي الجوع العاطفي إلى الشعور بالذنب والندم لأن الشخص يُدرك جيدًا بأنه استسلم لهذه الرغبة الملحة وتناول طعامًا قد لا يكون جسمه بحاجة له.

وهناك طرقًا مختلفة للسيطرة على ظاهرة الجوع العاطفي يمكنكم تطبيقها للتخلص منها:

وجبات خفيفة صحية

Advertisement - من أفضل الطرق التي ستساعدك على مقاومة عادة الجوع العاطفي هي إبعاد الأطعمة غير الصحية التي تشتهيها، كرقائق البطاطا والكعك واستبدالها بوجبات خفيفة صحية كالفواكه، والمكسرات، لتساعدك على السيطرة على الجوع العاطفي.

مارس الأنشطة

- تُعتبر بعض النشاطات التي تساعدك على الشعور بالهدوء أو تصرف انتباهك عن هذه العادة، كرياضة اليوغا والتأمل والقراءة من الوسائل الجيدة التي ستُمكّنك من التغلب على المشاعر السلبية التي تواجهها. وحتى النشاطات البسيطة، كالمشي، يمكنها أن تُحسّن مزاجك وتُغنيك عن اللجوء للأكل العاطفي.

التدوين

- اكتب ما تأكله وكم تأكل ومتى تأكل وكيف تشعر عندما تأكل ومدى جوعك وقم بمراجعة ما تكتب بشكل يومي وسوف تلاحظ بين الحالة المزاجية والطعام لتتفاداها.