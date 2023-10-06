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صحة

علاجات منزلية لتخفيف تورم الساقين أثناء الحمل

Lebanon 24
06-10-2023 | 23:00
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يعد تورم الأطراف السفلية أثناء فترة الحمل من المشاكل الصحية الشائعة لدى النساء، والتي يمكن تخفيفها ببعض الخطوات البسيطة واتباع نظام غذائي صحي

يسبب تورم الساقين عند الحوامل آلاما وتيبسا في الكاحلين وصعوبات في المشي. وللحد من هذه المشاكل، إليك هذه النصائح والعلاجات المنزلية.

 
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 الحد من تناول الكافيين

لا يعدّ الكافيين في حد ذاته مضرا للمرأة حامل، إلا أن الإفراط في استهلاكه له عواقب صحية، ومنها تورم الساقين، حيث يحفز إدرار البول ويولّد الحاجة إلى الاحتفاظ بالسوائل.

شرب كميات كافية من السوائل

عندما لا يحصل الجسم على ما يحتاجه من السوائل، فإنه يميل إلى الاحتفاظ بجزء منها لتعويض النقص. لذلك، يساعد شرب الماء بكميات كافية على تخفيف تورم الساقين، ويُنصح بتناول 1.5 لتر من السوائل يوميا لتعزيز عمل الكلى والتخلص من السموم عن طريق البول.

 ارتداء ملابس مريحة

قد يؤدي ارتداء الملابس الضيقة عند الخصر والمعصمين والكاحلين إلى تفاقم التورم، لأن هذه الملابس تحد من تدفق الدم عبر الأوردة الكبيرة. لهذا السبب، يُنصح خلال فترة الحمل بارتداء ملابس مريحة وفضفاضة.

رفع القدمين إلى أعلى

يعيق الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة تدفق الدم بالشكل الأمثل، ويساعد رفع القدمين إلى أعلى لبعض الوقت -خاصة في آخر اليوم- على التخلص من السوائل المحتجزة في الجسم.

المشي بانتظام

يمكن أن يساعد المشي لبضع دقائق يوميا على تخفيف تورم الساقين أثناء الحمل. ويعدّ المشي أحد أفضل التمارين الرياضية الموصى بها خلال فترة الحمل، ويُنصح باختيار الأحذية المريحة والملائمة لتجنب مشاكل الظهر والحد من التورم.

تعديل وضع النوم

يوصى برفع الجزء السفلي من السرير -عند مستوى القدمين- إلى الأعلى قليلا، ويمكن أيضا وضع وسائد تحت القدمين.

أخذ حمام بارد

يساعد الاستحمام ووضع القدمين في الماء البارد على تنشيط الدورة الدموية، ويُنصح أيضا بوضع الكريمات الباردة وتدليك الكاحلين والفخذين بشكل دائري. (الجزيرة)

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