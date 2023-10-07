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صحة

إحذروا أدوية إنقاص الوزن الشائعة.. آثارها شديدة على المعدة!

Lebanon 24
07-10-2023 | 14:15
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أفادت دراسة جديدة في جامعة هارفارد بأن الأدوية الشائعة لإنقاص الوزن مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، تؤدي إلى بعض الآثار الجانبية السيئة على الجهاز الهضمي.

وعلى الرغم من إشادة الكثير بقدرات أدوية إنقاص الوزن المعروفة باسم منبهات GLP-1، إلا أن الأبحاث بينت أنها تزيد خطر الإصابة بشلل المعدة والتهاب البنكرياس وانسداد الأمعاء.
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وقال الدكتور موهيت سودهي الباحث الرئيسي: "على الرغم من أن حدوث هذه الأحداث الضارة نادر نسبياً، حيث يؤثر على حوالي 1% فقط من المرضى، لكن مع تناول الملايين لهذه الأدوية، فمن المحتمل أن يتأثر آلاف الأشخاص بها".

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، واعتمدت على فحص مطالبات التأمين الصحي لحوالي 16 مليون مريض أمريكي، تم وصف منبهات GLP-1 لهم، تحت مسمّى تجاري: "أوزيمبيك" أو ليراغلوتايد (فيكتوزا)، بين عامي 2006 و2020.

وقارن الباحثون مخاطر هذه الأدوية مع نوع آخر من أدوية إنقاص الوزن يُسمى بوبروبيون نالتريكسون.
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