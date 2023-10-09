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صحة

إليكم فوائد إضافة الكريمة إلى الفراولة

Lebanon 24
09-10-2023 | 07:57
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تشير الأبحاث إلى أن تناول الفراولة مع الكريمة يمكن أن يكون أكثر صحة من تناول الفاكهة وحدها فقط.

اذ تساعد الجسم على امتصاص مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة الحمراء لفترة أطول، بحسب موقع "ذا صن".
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وجاءت هذه النتائج في الوقت الذي حث فيه خبراء التغذية الأطباء على التوقف عن تشويه صورة الزيوت والدهون. حيث يقولون إنها يمكن أن تقدم العديد من الفوائد.

وقال الدكتور بيل مولين إن أولئك الذين تناولوا الفراولة وحدها في دراسة أجرتها جامعة جلاسكو، شهدوا ذروة في مستويات مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض بعد ساعة.

أما عند تناولها مع الكريمة، فوصلت الذروة إلى ساعتين ونصف.

وحذر مولين من تناول الكثير من الكريمة. لكنه قال إن تناول كميات معتدلة من الدهون يمكن أن يساعد في تحسين الصحة.

وقدم الدكتور نتائج جديدة كشفت أن تناول ما يصل إلى 20 مل من زيت الزيتون الخام يوميًا يمكن أن يحسّن صحة القلب.
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