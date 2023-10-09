استشاري أطفال: حاربوا سمنة أطفالكم بالرياضة والبعد عن الوجبات السريعة

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قالت الدكتورة رشا طريف، أستاذة طب الأطفال واستشاري الغدد الصماء و سكر الأطفال في كلية الطب جامعة عين شمس، ان السمنة أصبحت مرض وله اثار جانبية على صحة أولادنا ويتسبب في كثير من الامراض مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع نسبة الكوليسترول وتكيسات المبايض في مرحلة النمو.ولتدارك مشاكل السمنة ومحاربتها عند الأطفال، يجب الحفاظ على اكل صحي متوازن يحتوي على الخضراوات والفواكه والبروتين، للمساعدة على النمو السليم وتحسين نسبة التركيز والبعد عن السكريات، والاكل المحفوظ والوجبات السريعة والجاهزة، والرياضة 3 مرات في الأسبوع.وأضافت أنه فيما يتعلق بامراض الغدد الصمام عند الأطفال وطرق ملاحظتها والكشف المبكر عنها، ان جهاز الغدد الصماء هو مجموعة من الغدد المسؤولة عن إفراز الهرمونات في الجسم.ولكل هرمون وظيفة خاصة به، وعند حدوث خلل في الغدد الصماء يسبب ذلك أمراض عديدة، وخلل الغدد الصماء للأطفال يؤثر بشكل كبير على وظائف الجسم المختلفة لديهم، وهي عبارة عن غدد متفرقة في الجسم مثل الغدة النخامية وغدة البنكرياس والغدة الدرقية، ويجب على كل اب وام ملاحظة مراحل نمو الطفل وخاصة فيما يتعلق بمقاسات ملابسه وهل يتطور نمو الجسم بشكل طبيعي ام انه يقف عند حد معين.وأشارت إلى أن خلل الغدد الصماء يعني حدوث مشكلة معينة في إحدى الغدد الصماء في جسم الطفل، وتختلف المشكلة بإختلاف الغدة التي تعرضت لها، ولذلك فإن تأثير الخلل يختلف على الأطفال ولا يكون متشابها، مثل نقص هرمون النمو عند الطفل وهو خلل من الغدة النخامية يؤدي إلى إفراز هرمون النمو بشكل غير كافي، وقد يكون بسبب عيب خلقي ناتج عن طفرات جينية، وقد يكون مكتسباً نتيجة لتعرض الطفل لعدوى أو نمو ورم داخل الدماغ يؤثر على الغدة النخامية أو التعرض للعلاج الأشعاعي.