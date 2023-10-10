فحوصات صحية لعمر الأربعينيات والخمسينيات

إذا كنت مثل الكثيرين منا، فربما تكون قد مررت خلال العقدين الأولين من حياة البالغين دون إيلاء الكثير من الاهتمام للمشكلات الصحية. لكن الانتقال إلى الأربعينيات والخمسينيات من العمر يعني أن الوقت قد حان لإلقاء نظرة على بعض الاعتبارات الصحية والنظام الغذائي التي ربما لم تفكر فيها عندما كنت أصغر سناً. مع اقترابك من منتصف العمر، فإن جعل صحتك أولوية من خلال تغييرات النظام الغذائي والفحوصات الصحية الوقائية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على جودة حياتك.

الانتباه لنظامك الغذائي

تشهد أجسامنا العديد من التغييرات في عمر الأربعينيات والخمسينيات. مع تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، ومعاناة النساء من التغيرات الهرمونية لانقطاع الطمث، من الأهمية بمكان التركيز على نظامك الغذائي وتضمين المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة لمنع زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول..

تخصيص وقتًا لتصوير الثدي بالأشعة السينية

عند دخولك منتصف العمر، قد ينصح طبيبك بإجراء اختبارات فحص لأمراض وحالات معينة بناءً على صحتك الحالية وتاريخ عائلتك الطبي، حيث قد تكتشف اختبارات الفحص الأعراض والتشوهات في وقت مبكر، مما يزيد من فرص العلاج الفعال..

فحص سرطان القولون والمستقيم

قد يتم الكشف عن سرطان القولون والمستقيم والمعدة مبكرًا من خلال اختبارات الفحص أيضًا، مثل تنظير القولون أو اختبارات الدم الخفي في البراز، والتي توصي بها منظمة رعاية مرضى السرطان في أستراليا الرجال والنساء كل عامين بدءًا من سن ٥٠.

فحوصات سرطان البروستاتا وسرطان الرئة وسرطان عنق الرحم

يجب أن تستمر النساء في الأربعينيات من عمرها في الحصول على اختبار عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري كل خمس سنوات، أو على الأقل اختبار مسحة عنق الرحم كل ثلاث سنوات.

فحص أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري

إذا كان لديك تاريخ عائلي أو نمط حياة يعرضك لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو مرض السكري أو أي حالة أخرى، فتحدث إلى طبيب العائلة حول الوقت المناسب لبدء إجراء اختبارات الفحص المتخصصة، وأي منها يُغطيه التأمين الصحي الخاص بك.