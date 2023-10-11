اعتلال عضلة القلب التوسعي.. ما هي أسبابه وكيف يتم علاجه؟

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• الإرهاق

• ضيق النفس، خاصةً في أثناء ممارسة الأنشطة أو عند الاستلقاء

• ضعف القدرة على ممارسة الرياضة

• تورُّم (وذمة) في الساقين أو الكاحلين أو القدمين أو البطن

• الشعور بألم أو انزعاج في منطقة الصدر

• الشعور بضربات قلب سريعة أو متذبذبة أو عنيفة (الخفقان)

• بعض أنواع العدوى

• مضاعفات مراحل الحمل الأخيرة

• داء السكري

• فرط الحديد في القلب وأعضاء الجسم الأخرى (ترسب الأصبغة الدموية)

• مشكلات نظم القلب (اضطراب النظم القلبي)

• ارتفاع ضغط الدم

• السمنة

• اعتلال صمامات القلب، مثل ارتجاع الصمام التاجي أو الصمام الأورطي

• إدمان الكحوليات

• التعرّض للمواد السامة مثل الرصاص والزئبق والكوبالت

• أخذ أدوية سرطان معينة

• تعاطي المخدرات الممنوعة مثل الكوكايين أو الأمفيتامينات

• التوقف عن شُرب الكحوليات أو التقليل من شُربها.

• الامتناع عن التدخين.

• تجنب تعاطي الكوكايين أو غيره من العقاقير المحظورة.

• اتباع نظام غذائي صحي منخفض الملح (الصوديوم).

• الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة.

• ممارسة الرياضة بانتظام.

• المحافظة على وزن صحي.

• السيطرة على التوتر.

• التحكم في نظم القلب

• تحسين قدرة القلب على ضخ الدم

• خفض ضغط الدم

• الوقاية من الجلطات الدموية

• تقليل السوائل في الجسم

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• أدوية ضغط الدم. يمكن استخدام أنواع مختلفة من الأدوية لخفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتخفيف العبء عن القلب. وتشمل هذه الأدوية حاصرات بيتا، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات مستقبل الأنجيوتنسين 2.

• ساكوبتريل/فالسارتان (Entresto). يجمع هذا الدواء ما بين حاصرات مستقبل الأنجيوتنسين ونوع آخر من الأدوية لمساعدة القلب على ضخ الدم إلى سائر الجسم بصورة أفضل. ويُستخدم هذا العقار لعلاج المصابين بفشل القلب المزمن.

• أقراص المياه (مُدِرَّات البول). تعمل مُدِرَّات البول على طرد السوائل والأملاح الزائدة من الجسم. فتراكم السوائل بكميات كبيرة في الجسم يؤدي إلى إجهاد القلب وصعوبة التنفس.

• ديجوكسين (Lanoxin). يعمل هذا الدواء على تقوية قدرة عضلة القلب على الانقباض. ويبطئ أيضاً سرعة ضربات القلب. ويمكن أن يقلل الديجوكسين من أعراض فشل القلب ويُحسن القدرة على مزاولة النشاط.

• إيفابرادين (Corlanor). يُستخدم هذا الدواء في حالات نادرة لعلاج فشل القلب الناتج عن اعتلال عضلة القلب التوسعي.

• مضادات تخثر الدم. تساعد هذه الأدوية على منع تكوُّن الجلطات الدموية.

• جهاز تنظيم ضربات القلب ثنائي البطين. صمم هذا الجهاز خصيصاً للأشخاص المصابين بفشل القلب وعدم انتظام ضرباته. ويحفّز جهاز تنظيم ضربات القلب ثنائي البطين الحجرتين السفليتين في القلب (البُطينين الأيمن والأيسر) لتحسين ضربات القلب.

• جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع. لا يعالج جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع مشكلة اعتلال عضلة القلب نفسها. ولكنه يراقب نظم القلب، ويصدر صدمات كهربائية إذا اكتشف اضطراباً في ضربات القلب. يمكن أن يتسبب اعتلال عضلة القلب في اضطراب خطير في النظم القلبي، بما في ذلك تلك الاضطرابات التي تؤدي إلى توقف القلب.

• أجهزة مساعدة البطين الأيسر. يساعد هذا الجهاز الميكانيكي على تحسين قدرة القلب الضعيف على ضخ الدم. وعادة ما يُستخدم جهاز مساعدة البطين الأيسر عندما تفشل النهُج الأخرى الأقل توغلاً. ويمكن استخدامه كعلاج طويل أو قصير الأجل خلال الفترة السابقة لزرع القلب.

اعتلال عضلة القلب التوسعي هو أحد أنواع أمراض عضلة القلب، التي تسبب ترقق جدران حجرات القلب (البطينين) وتمددها وتضخّمها، وعادة ما تبدأ هذه الحالة في الحجرة الرئيسية، التي تضخ الدم من القلب (البُطين الأيسر).ويعوق اعتلال عضلة القلب التوسعي قدرة القلب على ضخ الدم إلى بقية أعضاء الجسم.وقد تتشابه أعراض اعتلال عضلة القلب التوسعي، مثل الإرهاق وضيق النفس، مع حالات مَرَضية أخرى.وربما لا يلاحظ المصاب باعتلال عضلة القلب التوسعي أي أعراض في البداية. إلا أن اعتلال عضلة القلب التوسعي قد يصير مهدداً للحياة، وهو سبب شائع لحدوث فشل القلب.وتشيع الإصابة باعتلال عضلة القلب التوسعي بين الرجال أكثر من النساء. ومن العلاجات الممكنة لاعتلال عضلة القلب التوسعي الأدوية، أو جراحة زرع جهاز طبي يتحكم في ضربات القلب، أو يساعد القلب على ضخ الدم. وقد تستدعي بعض الحالات زرع قلب.أعراض اعتلال عضلة القلب التوسعيلا تظهر أي مؤشرات أو أعراض لدى العديد من الأشخاص المصابين باعتلال عضلة القلب التوسعي في المراحل المبكرة من المرض.قد يكون من الصعب تحديد سبب اعتلال عضلة القلب التوسعي، لكن يوجد الكثير من العوامل التي يمكن أن تسبب توسع البطين الأيسر وضعفه، ومنها:قد تساعد عادات نمط الحياة الصحي في تخفيف مضاعفات اعتلال عضلة القلب التوسعي أو الوقاية منها. يمكن تجربة الاستراتيجيات الذكية التالية المفيدة لصحة القلب:يعتمد علاج اعتلال عضلة القلب التوسعي على سبب الإصابة به. ويهدف العلاج إلى تقليل الأعراض وتحسين تدفق الدم ومنع تفاقم تلف القلب.وقد يشمل علاج اعتلال عضلة القلب التوسعي الأدوية أو الجراحة لزرع جهاز طبي يساعد القلب على ضخ الدم.يمكن الجمع بين عدة أدوية لعلاج اعتلال عضلة القلب التوسعي، ومنع حدوث أي مضاعفات.وتُستخدم الأدوية لما يلي:العمليات الجراحية أو الإجراءات العلاجية الأخرىقد تدعو الحاجة إلى جراحة لزرع جهاز للتحكم في نظم القلب، أو لمساعدة القلب على ضخ الدم. ومن أنواع الأجهزة المستخدمة لعلاج اعتلال عضلة القلب التوسُّعي: