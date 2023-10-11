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صحة

أعراض تنذر بانقطاع الطمث.. هل تمرّين بها؟

Lebanon 24
11-10-2023 | 14:00
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لفتت الجمعية الألمانية لانقطاع الطمث إلى أن هذه المرحلة عادة ما تبدأ في أوائل الأربعينات وحتى منتصفها، ولكنها قد تحدث أيضاً في وقت مبكر.

وأضافت الجمعية أنه عادة ما تمر النساء بدورة الحيض الأخيرة، والمعروفة في الطب بانقطاع الطمث، في أوائل الخمسينات من عمرهن، مشيرة إلى أن مدة وأعراض هذا التغير الهرموني تختلف من امرأة لأخرى حسب طبيعة جسدها.
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ويمكن للمرأة معرفة أن مرحلة انقطاع الطمث قد بدأت بالفعل من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:
- هل حدثت تقلبات في طول مدة الدورة خلال الأشهر القليلة الماضية؟
- هل هناك اختلاف بين طول مدة النزيف أو شدته؟
- هل لم تأتِ الدورة الشهرية لفترة زمنية طويلة؟
- هل انخفض مزاجي خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر الأخيرة مقارنة بما قبله؟
- هل واجهت صعوبات في النوم؟
- هل انخفض تركيزي وتراجعت قدرتي على بذل المجهود؟
- هل أعاني أحياناً من الهبّات الساخنة (ارتفاع درجة حرارة الجسم)؟

وكلما كان عدد الإجابات بـ "نعم" كبيراً، زاد احتمال أن يكون انقطاع الطمث وراء هذه الأعراض، وهو ما يستلزم استشارة طبيب أمراض نساء على الفور.
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