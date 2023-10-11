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صحة

صلة وثيقة بين الأرق وارتفاع الضغط لدى المرأة

Lebanon 24
11-10-2023 | 16:00
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ربطت دراسة جديدة بين قلة النوم وصعوباته وبين خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى النساء، ولم تحدد أيهما المتسبب في الآخر، لكن أفادت بأن الصلة وثيقة بين المشكلتين.

وأوصت الدراسة بأخذ مشاكل الأرق لدى المرأة على محمل الجد، ومراقبة ضغط الدم عن كثب، بحسب "مديكال نيوز توداي".
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وأجريت الدراسة في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، وتتبع الباحثون صحة أكثر من 66 ألف امرأة مسجلة في دراسة صحة الممرضات، وكانت أعمارهن بين 25 و44 عاماً، وليس لديهن ارتفاع في ضغط الدم.

وعلى مدى المتابعة التي استمرت 16 عاماً بدأت عام 2001، تم تقييم ضغط المشاركات كل عامين، وتحديث البيانات الصحية لهن.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي ينمن ما يعادل أو أقل من 5 ساعات في اليوم أكثر عرضة بنسبة 10% للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبالنسبة لمن ينمن 6 ساعات، كن أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة 7%.

ولم يكن هناك خطر متزايد للإصابة بارتفاع ضغط الدم بالنسبة للنساء اللاتي ينمن أكثر من 8 ساعات في اليوم، كما لم يكن هناك خطر أكبر بالنسبة للنساء اللاتي يعملن في نوبات ليلية أو لديهن نمط زمني مسائي.

بينما وجد البحث أن اللاتي أبلغن عن تعرضهن أحياناً أو عادة لمشاكل في النوم زيادة في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 14% و28% على التوالي.
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