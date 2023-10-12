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صحة

الاستهلاك اليومي للعنب يمكن أن يحسن الرؤية لدى كبار السن

Lebanon 24
12-10-2023 | 23:00
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اتضح لفريق من علماء جامعة سنغافورة الوطنية أن الاستهلاك اليومي للعنب يمكن أن يحسن الرؤية لدى كبار السن.
 
وتشير مجلة Food & Function إلى أن هذه التجربة العشوائية التي أجراها الفريق العلمي شملت 34 متطوعا طلب منهم تناول 1.5 كوب من العنب يوميا لمدة 16 أسبوعا، وكان أفراد المجموعة الضابطة يتناولون دواء وهميا.
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وقد اكتشف الباحثون بعد انتهاء التجربة أن الكثافة البصرية للصباغ البقعي (MPOD) لدى المشاركين الذين تناولوا العنب قد تحسنت بشكل ملحوظ. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع مستوى مضادات الأكسدة والفينولات في البلازما. وتتوافق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت أن تناول العنب يحمي بنية شبكية العين ووظيفتها.

وتجدر الإشارة، إلى أن العنب يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول، التي يمكنها أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الشيخوخة. (روسيا اليوم) 
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