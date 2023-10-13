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صحة

10 أسباب تدفعك لاستهلاك البيض يومياً

Lebanon 24
13-10-2023 | 23:00
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يضيف البيض قيمة غذائية مذهلة إلى أطباقنا، وفيما يلي مجموعة من الأسباب التي تدفعنا لاستهلاكه يومياً، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا: 
- البيض مصدر البروتين الكامل: يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمنا للنمو والإصلاح والرفاهية العامة.
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- غني بالمواد المغذية: مليء بالفيتامينات الأساسية مثل A وB12 وD وE، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والزنك.
 
- غني بالكولين المعزز للدماغ: عنصر غذائي مهم لصحة الدماغ، ويلعب الكولين دوراً مهماً في تعزيز الذاكرة والوظيفة الإدراكية.
 
- يدعم صحة العين: البيض غني باللوتين والزياكسانثين، ومضادات الأكسدة التي تحمي من الضمور البقعي، ويساهم البيض في تحسين الرؤية وصحة العين بشكل عام.
 
- يحوي الدهون الصديقة للقلب: يحتوي البيض على دهون غير مشبعة صحية للقلب، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند تناولها باعتدال.
 
- يساعد على التحكم بالوزن: يساعد البيض على الشعور بالشبع لفترات أطول، هذا الشعور بالامتلاء يساعد في التحكم بالوزن والتحكم بالسعرات الحرارية أيضاً.
 
- غني بالعناصر الغذائية التي تقوي العظام: البيض مصدر طبيعي لفيتامين D والكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام، خاصة بالنسبة للذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.
 
- يقوم بصيانة وإصلاح العضلات: يدعم محتوى البروتين العالي في البيض صيانة وإصلاح العضلات، ما يجعله المفضل لدى عشاق اللياقة البدنية والرياضيين.
 
- يعزز صحة البشرة والشعر: البيض غني بالبروتينات والبيوتين، ما يعزز صحة البشرة والشعر، ويساهم الاستهلاك المنتظم للبيض في الحصول على بشرة متألقة وشعر قوي وفاتن.
 
 
- متنوع الاستخدام وبأسعار معقولة: البيض ليس مغذياً فحسب، بل إنه أيضاً متعدد الاستخدامات ويدخل في العديد من الأطباق، وهذا ما يجعله مكوناً أساسياً  للطعام في جميع أنحاء العالم، علاوة على ذلك، فهو معقول التكلفة.
المصدر: 24.ae
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