10 أسباب تدفعك لاستهلاك البيض يومياً

يضيف البيض قيمة غذائية مذهلة إلى أطباقنا، وفيما يلي مجموعة من الأسباب التي تدفعنا لاستهلاكه يومياً، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

- البيض مصدر البروتين الكامل: يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمنا للنمو والإصلاح والرفاهية العامة.

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- غني بالمواد المغذية: مليء بالفيتامينات الأساسية مثل A وB12 وD وE، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والزنك.

- غني بالكولين المعزز للدماغ: عنصر غذائي مهم لصحة الدماغ، ويلعب الكولين دوراً مهماً في تعزيز الذاكرة والوظيفة الإدراكية.

- يدعم صحة العين: البيض غني باللوتين والزياكسانثين، ومضادات الأكسدة التي تحمي من الضمور البقعي، ويساهم البيض في تحسين الرؤية وصحة العين بشكل عام.

- يحوي الدهون الصديقة للقلب: يحتوي البيض على دهون غير مشبعة صحية للقلب، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند تناولها باعتدال.

- يساعد على التحكم بالوزن: يساعد البيض على الشعور بالشبع لفترات أطول، هذا الشعور بالامتلاء يساعد في التحكم بالوزن والتحكم بالسعرات الحرارية أيضاً.

- غني بالعناصر الغذائية التي تقوي العظام: البيض مصدر طبيعي لفيتامين D والكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام، خاصة بالنسبة للذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

- يقوم بصيانة وإصلاح العضلات: يدعم محتوى البروتين العالي في البيض صيانة وإصلاح العضلات، ما يجعله المفضل لدى عشاق اللياقة البدنية والرياضيين.

- يعزز صحة البشرة والشعر: البيض غني بالبروتينات والبيوتين، ما يعزز صحة البشرة والشعر، ويساهم الاستهلاك المنتظم للبيض في الحصول على بشرة متألقة وشعر قوي وفاتن.

- متنوع الاستخدام وبأسعار معقولة: البيض ليس مغذياً فحسب، بل إنه أيضاً متعدد الاستخدامات ويدخل في العديد من الأطباق، وهذا ما يجعله مكوناً أساسياً للطعام في جميع أنحاء العالم، علاوة على ذلك، فهو معقول التكلفة.