أعراض حادة يشير ظهورها إلى خطورة "التهاب الحلق"

يعد التهاب الحلق أمرا شائعا في هذا الوقت من العام، ولكن قد يكون في بعض الحالات أكثر خطورة مما يخال المرء.



Advertisement

وقال عباس كناني، الصيدلي المشرف في شركة Chemist Click، إنه على الرغم من أن معظم حالات التهاب الحلق غير ضارة نسبيا، إلا أنها قد تكون في بعض الأحيان علامة على الإصابة بالتهابات خطيرة.



وأضاف: "إن التهاب الحلق الشديد أو الطويل الأمد يمكن أن يكون بسبب عدوى بكتيرية في الحلق".



وتسبب Strep A التهاب الحلق، وهي نوع شائع من العدوى البكتيرية يسبب غالبا في مرض خفيف فقط. ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض الحالات أكثر خطورة وتتطلب عناية فورية.



وتعد العدوى أكثر شيوعا عند الأطفال ولكنها يمكن أن تحدث عند البالغين.



وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بزيارة الطبيب إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس (قد يصدر أصوات شخير). وتشمل الأعراض الخطيرة الأخرى تغير لون بشرته إلى اللون الأزرق أو الرمادي،.



وتستخدم مضادات الحيوية لعلاج معظم حالات العدوى. وقال كناني: "لا ينبغي استخدامها إلا إذا كان الألم غير محتمل أو إذا استمرت الأعراض لفترة أطول من بضعة أيام. لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى مقاومة مضادات الحيوية". وبما أن الطقس البارد يسبب انخفاضا في جهاز المناعة، فإن المزيد من الناس سيصابون بالعدوى الفيروسية التي يمكن أن تسبب لهم التهابا في الحلق.وقال عباس كناني، الصيدلي المشرف في شركة Chemist Click، إنه على الرغم من أن معظم حالات التهاب الحلق غير ضارة نسبيا، إلا أنها قد تكون في بعض الأحيان علامة على الإصابة بالتهابات خطيرة.وأضاف: "إن التهاب الحلق الشديد أو الطويل الأمد يمكن أن يكون بسبب عدوى بكتيرية في الحلق".وتسبب Strep A التهاب الحلق، وهي نوع شائع من العدوى البكتيرية يسبب غالبا في مرض خفيف فقط. ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض الحالات أكثر خطورة وتتطلب عناية فورية.وتعد العدوى أكثر شيوعا عند الأطفال ولكنها يمكن أن تحدث عند البالغين.وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بزيارة الطبيب إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس (قد يصدر أصوات شخير). وتشمل الأعراض الخطيرة الأخرى تغير لون بشرته إلى اللون الأزرق أو الرمادي،.وتستخدم مضادات الحيوية لعلاج معظم حالات العدوى. وقال كناني: "لا ينبغي استخدامها إلا إذا كان الألم غير محتمل أو إذا استمرت الأعراض لفترة أطول من بضعة أيام. لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى مقاومة مضادات الحيوية".

وأشار كناني: "بشكل عام، التهاب الحلق شائع جدا ولا يدعو للقلق عادة. وفي غالبية الحالات يتحسن من تلقاء نفسه في غضون أسبوع. وعادة ما يكون التهاب الحلق نتيجة لعدوى فيروسية. ويمكن أن يساعد الباراسيتامول في تخفيف الألم، بالإضافة إلى بخاخات التخدير التي يمكن أن تساعد في تخدير الألم. والغرغرة بالماء المالح الدافئ يمكن أن تساعد أيضا".



العلامات الأربع التي يجب عليك زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق



- صعوبة في التنفس أو عدم القدرة على البلع



- سيلان اللعاب (خاصة عند الأطفال)



- إصدار صوت صفير أثناء التنفس



- ظهور أعراض حادة وتتفاقم بسرعة