5 أطعمة خارقة تزيد عدد الصفائح الدموية

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يتسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية في عدة مشاكل صحية من بينها اضطرابات النزيف، وهي حالة يمكن أن تصيب البالغين أو الأطفال. وبحسب ما نشره موقع Business Insider، يمكن التغلب على بعض حالات النقص البسيط في عدد الصفائح الدموية من خلال تناول الأطعمة الخارقة التالية:1. سبانختعد السبانخ مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية، بما يشمل حمض الفوليك وفيتامين K ومضادات الأكسدة. إنها عناصر غذائية ضرورية للحفاظ على مستويات الصفائح الدموية الصحية وتعزيز تخثر الدم.2. باباياتحتوي البابايا، الغنية أيضًا بفيتامينC ، على إنزيم يسمى غراء، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاج الصفائح الدموية. كما يُعزز إنزيم الغراء جهاز المناعة، ما يساعد الجسم على الدفاع ضد الالتهابات.3. رمانيمتلئ الرمان بمضادات الأكسدة وفيتامين C، والتي يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الصفائح الدموية وحماية الصفائح الدموية الموجودة من التلف.