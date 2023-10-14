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صحة

5 أطعمة خارقة تزيد عدد الصفائح الدموية

Lebanon 24
14-10-2023 | 02:17
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يتسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية في عدة مشاكل صحية من بينها اضطرابات النزيف، وهي حالة يمكن أن تصيب البالغين أو الأطفال. وبحسب ما نشره موقع Business Insider، يمكن التغلب على بعض حالات النقص البسيط في عدد الصفائح الدموية من خلال تناول الأطعمة الخارقة التالية:
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1. سبانخ
تعد السبانخ مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية، بما يشمل حمض الفوليك وفيتامين K ومضادات الأكسدة. إنها عناصر غذائية ضرورية للحفاظ على مستويات الصفائح الدموية الصحية وتعزيز تخثر الدم.

2. بابايا
تحتوي البابايا، الغنية أيضًا بفيتامينC ، على إنزيم يسمى غراء، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاج الصفائح الدموية. كما يُعزز إنزيم الغراء جهاز المناعة، ما يساعد الجسم على الدفاع ضد الالتهابات.

3. رمان
يمتلئ الرمان بمضادات الأكسدة وفيتامين C، والتي يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الصفائح الدموية وحماية الصفائح الدموية الموجودة من التلف.
4. بذور اليقطين
تعتبر بذور اليقطين مصدرًا رائعًا للزنك، الذي يلعب دورًا حيويًا في تنظيم إنتاج الصفائح الدموية. كما أنها تحتوي على فيتامين K، الذي يدعم تخثر الدم السليم.

5. جذور الشمندر
الشمندر غني بالحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة. يمكن أن تحفز تلك العناصر الغذائية إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي زيادة عدد الصفائح الدموية.
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