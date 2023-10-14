فائدة صحية مؤكدة للوز.. يخفض الكوليسترول!

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توجد مجموعة كبيرة من الفوائد المحتملة لأكل اللوز، وتنسحب بدرجة أو أخرى على المكسرات الأخرى كالبندق والفستق والكاجو، لكن المؤكد منها هو خفض الكوليسترول.وقد وجدت ورقة بحثية لباحثين في جامعة باريس سيتي، جمّعت نتائج 25 تجربة سريرية، أن تناول 67 غم من المكسرات يومياً لمدة 3 إلى 8 أسابيع يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 7.4%.وأفادت نتائج البحث بأن تناول ما بين 15 و108 غم يومياً من اللوز أو المكسرات الأخرى، لمدة 12 شهراً، يخفّض مستوى الكوليسترول الضار في الدم بنسبة 3.7%، بحسب "ذا كونفيرسيشن".ووجد البحث أدلة ضعيفة على فوائد اللوز والمكسرات الوقائية ضد السرطان، لكن التأثير كان أكثر وضوحاً بالنسبة لسرطانات الجهاز الهضمي، حيث ينخفض خطر الإصابة به بنسبة 17%.وقد يكون المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في المكسرات أحد الأسباب وراء ذلك.من ناحية أخرى، فإن 30 غم من اللوز أو الفول السوداني أو الفستق أو الكاجو، تعتبر وجبة خفيفة تحتوي على 180 سعرة حرارية في المتوسط.وتوفر هذه الحصة ما بين 10% و25% من الكمية الموصى بها من المغذيات التالية: المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات ب3 وب9 وب6 وإي، إلى جانب مضادات الأكسدة، والزيوت النباتية.