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صحة

"اللحوم" المصنعة تُحفز "السرطان"

Lebanon 24
15-10-2023 | 23:30
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تشير البروفيسورة أوكسانا درابكينا عضو أكاديمية العلوم الروسية مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للطب الوقائي، إلى أن اللحوم المصنعة تحفز السرطان العدواني.

وتقول: "يساهم الإكثار من تناول اللحوم المصنعة-النقانق والصوصج وغيرها في زيادة خطر الإصابة بالسرطان".

ووفقا لها، يعتبر سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية. وهذا السرطان يصيب الأشخاص الذين أعمارهم فوق 65 عاما. ويكتشف هذا السرطان عادة لدى الرجال والأشخاص المدمنين على التدخين والذين يعانون من السمنة والتهاب البنكرياس المزمن.

وأعراض سرطان البنكرياس هي: ألم في أعلى البطن ينتقل إلى الظهر، اصفرار الجلد وبياض العينين وحكة جلدية. كما يجب عدم تجاهل فقدان الوزن غير المبرر ومشكلات في البراز وعدم الراحة بعد تناول الطعام.

وتوصي الأكاديمية بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات للوقاية من التهاب البنكرياس، والامتناع عن تناول اللحوم المصنعة و المشروبات الغازية المحلاة وعدم الإفراط في تناول الأطعمة المالحة. كما يساعد الإقلاع عن التدخين وعدم تناول المشروبات الكحولية وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن طبيعي على الوقاية من المرض. (روسيا اليوم)

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