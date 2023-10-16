بعد ممارسة الرياضة... خطوات لا بدّ منها لمواجهة ألم العضلات

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لفت مدرب اللياقة البدنية الألماني سفين زايدنشتوكر إلى أن الشعور بألم العضلات بعد ممارسة الرياضة ينجم عن ممارسة التمارين بشكل مكثف أو ممارسة تمارين جديدة، حيث تتعرض العضلات في هذه الحالات لشد كبير.وأوضح زايدنشتوكر أن ألم العضلات بعد ممارسة الرياضة غالباً ما يزول في غضون بضعة أيام، مشيراً إلى أنه يمكن تسريع وتيرة ذلك من خلال تنشيط سريان الدم في العضلات المعنية.ويمكن تحقيق ذلك من خلال التدليك اللطيف للعضلات أو معالجة العضلات بأسطوانة الفوم أو ممارسة رياضات قوة التحمل على نحو خفيف مثل السباحة وركوب الدراجات الهوائية.ويمكن أيضاً مواجهة ألم العضلات بعد ممارسة الرياضة من خلال تطبيقات السخونة أو البرودة؛ حيث يمكن استخدام اللصقات الحرارية المحتوية على المادة الفعالة "كابسيسين" أو جل يحتوي على الألو فيرا أو زيت النعناع أو المنثول.وحذر مدرب اللياقة البدنية الألماني من تعريض العضلات المشدودة إلى ضغط كبير أو المزيد من الشد، وإلا سيتفاقم الألم. لذا ينبغي الابتعاد عن الإطالة المكثفة أو التدليك العنيف. كما ينبغي تجنب التدريب المكثف في حال عدم تماثل العضلات للشفاء بشكل تام.