25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بعد ممارسة الرياضة... خطوات لا بدّ منها لمواجهة ألم العضلات
Lebanon 24
16-10-2023
|
08:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مدرب اللياقة البدنية الألماني سفين زايدنشتوكر إلى أن الشعور بألم العضلات بعد ممارسة الرياضة ينجم عن ممارسة التمارين بشكل مكثف أو ممارسة تمارين جديدة، حيث تتعرض العضلات في هذه الحالات لشد كبير.
Advertisement
وأوضح زايدنشتوكر أن ألم العضلات بعد ممارسة الرياضة غالباً ما يزول في غضون بضعة أيام، مشيراً إلى أنه يمكن تسريع وتيرة ذلك من خلال تنشيط سريان الدم في العضلات المعنية.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال التدليك اللطيف للعضلات أو معالجة العضلات بأسطوانة الفوم أو ممارسة رياضات قوة التحمل على نحو خفيف مثل السباحة وركوب الدراجات الهوائية.
ويمكن أيضاً مواجهة ألم العضلات بعد ممارسة الرياضة من خلال تطبيقات السخونة أو البرودة؛ حيث يمكن استخدام اللصقات الحرارية المحتوية على المادة الفعالة "كابسيسين" أو جل يحتوي على الألو فيرا أو زيت النعناع أو المنثول.
وحذر مدرب اللياقة البدنية الألماني من تعريض العضلات المشدودة إلى ضغط كبير أو المزيد من الشد، وإلا سيتفاقم الألم. لذا ينبغي الابتعاد عن الإطالة المكثفة أو التدليك العنيف. كما ينبغي تجنب التدريب المكثف في حال عدم تماثل العضلات للشفاء بشكل تام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
احذروا... خليّة من الامطار الطوفانية تتجه نحو بيروت في هذا التوقيت
Lebanon 24
احذروا... خليّة من الامطار الطوفانية تتجه نحو بيروت في هذا التوقيت
04:45 | 2023-10-16
16/10/2023 04:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف الاسرائيلي يتجدد مساء.. استهداف موقع للجيش وسقوط اصابات
Lebanon 24
القصف الاسرائيلي يتجدد مساء.. استهداف موقع للجيش وسقوط اصابات
15:32 | 2023-10-15
15/10/2023 03:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية
07:23 | 2023-10-16
16/10/2023 07:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة تغرق سيارتها في النفق والسيارات تعود ادراجها بالاتجاه المعاكس.. مشاهد مبكية على طرقات لبنان (فيديو)
Lebanon 24
عائلة تغرق سيارتها في النفق والسيارات تعود ادراجها بالاتجاه المعاكس.. مشاهد مبكية على طرقات لبنان (فيديو)
06:14 | 2023-10-16
16/10/2023 06:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مع احتدام المعركة.. ماذا يعني انضمام "أيزنهاور" إلى "جيرالد فورد"؟
Lebanon 24
مع احتدام المعركة.. ماذا يعني انضمام "أيزنهاور" إلى "جيرالد فورد"؟
12:00 | 2023-10-15
15/10/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2023-10-16
خبر يهمّ النساء بالأخص: السهر يضر بالأوعية الدموية
03:00 | 2023-10-16
تعديل جينات الدجاج ليقاوم إنفلونزا الطيور
01:30 | 2023-10-16
هل هناك علاقة بين السمنة وخطر الإصابة بالسرطان؟
00:30 | 2023-10-16
أفضل ما يقدمه لجسمك .. الكركم مع الحليب
23:30 | 2023-10-15
"اللحوم" المصنعة تُحفز "السرطان"
23:00 | 2023-10-15
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تخطط لاقتراح حظر منتجات تمليس الشعر الكيميائية.. ما السبب؟
فيديو
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
16/10/2023 18:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
16/10/2023 18:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
16/10/2023 18:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24