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صحة

لا فائدة من أكل البصل والثوم في الخريف؟

Lebanon 24
17-10-2023 | 08:00
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يجب أن يكون النظام الغذائي في فصل الخريف متنوعا ويحتوي على كمية كافية من الخضروات والمواد المغذية كما في بقية فصول السنة.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور إيغور ألينتوف، أخصائي أمراض الباطنية في حديث لـ RT، إلى أنه عند اتباع حمية غذائية صحيحة وصحية لن تبقى هناك حاجة لتناول الفيتامينات المصنعة والمكملات الغذائية، لأن الشخص يحصل عليها من الأطعمة التي يتناولها.
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وقال: "يمكن فقط إضافة فيتامين D تحت إشراف طبيب، لأنه في الخريف يقل ضوء الشمس وكقاعدة عامة، لا حاجة للإضافات الأخرى. لإن هدف ما يعلن عن أهمية الاستخدام المنتظم للمكملات الغذائية هو بالأحرى تسويق، ولا علاقة له بالطب".

وأوضح الدكتور أن النظام الغذائي يجب أن يحتوي على الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات الورقية والمكسرات والبقوليات، والإكثار من تناول البصل والثوم في الخريف، كما تنصح الأمهات والجدات، لن يجلب الكثير من الفوائد. ولا يمكن أن تكون خصائصها المضادة للميكروبات فعالة إلا إذا أكل الشخص منها  كمية كبيرة دفعة واحدة، وهو أمر لا داعي له. وعموما البصل والثوم هي مجرد توابل جيدة، أو مكمل فيتامينات.

و بالنسبة للأفوكادو والكينوا مثلا، فإن إضافة هذه المنتجات المفيدة للصحة يوميا تكون له نتائج صحية عامة وليست حصرية.

وبحسب الدكتور، "يمكن تحقيق تأثير مماثل لها بتناول المنتجات التقليدية - الحبوب الكاملة والمكسرات والخضروات الطازجة، ما يوفر التنوع الضروري من العناصر الغذائية في الجسم". ويجب اختيار اللحوم ذات المحتوى الأقل من الدهون كالديك الرومي والدجاج والأرانب.

وقال: "من الأفضل تقليل لحم الضأن في النظام الغذائي. لأن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى زيادة حمض البوليك، الذي يؤثر في أمراض المفاصل والكلى والأوعية الدموية. وعموما من الأفضل استبدال اللحوم بالأسماك مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع، لأنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، الضرورية لعمل الجسم بضورة طبيعية". (روسيا اليوم)
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