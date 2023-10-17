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صحة

بشرى سارة لمحبي الأرز.. اليكم ما هي

Lebanon 24
17-10-2023 | 11:00
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أوضحت روغوتا ديويكار، خبيرة تغذية معروفة وغالباً ما تنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتفصيل لماذا لا ينبغي تجنب تناول الأرز الأبيض وكيف يساعد في إنقاص الوزن.

وقالت في مقطع فيديو نشرته على تليغرام، إن المرء لا يجب أن يشعر بالذنب بعد تناول الأرز، مؤكدة أن تناوله لا يتسبب في الإصابة بالسمنة، اذ من يحاول إنقاص وزنه لن يحتاج إلى التخلص من الأرز.
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وأضافت أن استبعاد الأرز من قائمة النظام الغذائي اليومي يمكن أن يؤدي لنتائج سلبية على البشرة والشعر والهضم.

كما أوضحت ديويكار أنه لا ينبغي للمرء أن يقارن بين أصناف الأرز، حيث لا يوجد أرز معين أفضل، شارحة أن نوع الأرز المتاح هو الأفضل.

وأكدت أنه لا يوجد حصة محددة مقترحة لتناول الأرز، لكن يجب على الشخص التأكد من أن طبق الأرز جزء من وجبة صحية، أي أن يتم تناوله ضمن وجبة غذائية تتضمن خضروات ومصادر للبروتين.

وأوضحت أن الطريقة الصحيحة لإعداد الأرز هي نقع الأرز لمدة 15-20 دقيقة، ثم غسله، ثم طبخه. (العربية)
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