الأضرار غير متوقعة.. الإكثار من تناول هذا النوع من المكسّرات يضرّ بأطفالكم!

يعرف الجوز بأنه من المكسّرات المهمة للجسم لاحتوائه على العديد من الفيتامينات كالفيتامينين "ه" و "ب"، كما أنه يحتوى على بعض المعادن المهمة كالكالسيوم والحديد والبروتين والبوتاسيوم. إلا أنه إذا تناوله الأطفال بكميات كبيرة فيمكن أن يسبّب لهم بعض الأضرار غير المتوقعة.

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ويشير الأطباء الى أن تناول الطفل للجوز بكثرة قد يسبّب له مشاكل في الجهاز الهضمي، وذلك لاحتوائه على الألياف الغذائيّة، وبالتالي فالإفراط في استهلاكها قد يؤدي إلى بعض المشاكل، مثل: الانتفاخ والإسهال ووجع في المعدة، والتي قد تؤدي إلى حُدوث جفاف عند الطفل.



كذلك يُعدّ الجوز مصدراً غنياً بالسُعرات الحراريّة، لذا فإنّ الإفراط في تَناوله قد يزيد من وزن الطفل.



