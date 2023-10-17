منها لم تسمعوا بها من قبل.. مشروبات فريدة تساعد في إذابة دهون البطن

يسعى الكثيرون إلى التخلص من دهون البطن الزائدة، عبر المشروبات الطبيعية.
فيما يلي بعض المشروبات اليابانية الفريدة التي يمكن أن تساعد في إدارة الوزن وتقليل دهون البطن:
-الشاي الأخضر (الماتشا): غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وزيادة معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية.
- شاي الشعير (موغيتشا): يمكن أن يكون بديلاً رائعاً للمشروبات السكرية كما يساعد في الترطيب والتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
- خل البرقوق (أومبوشي): يعتقد أنه يساعد في عملية الهضم والسيطرة على الشهية.
- أوجيرو (العصير الأخضر): يُصنع عادةً من عشبة الشعير أو الكرنب، وهو غني بالفيتامينات والمعادن ويمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي متوازن.
- حليب الصويا: منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين، وهو مثالي للتحكم في فقدان الوزن.
- عصير الصبار: يمكن أن يساعد عصير الصبار في إدارة فقدان الوزن ويساهم في التمتع بصحة جيدة.
- شاي كومبوتشا: هو شاي مخمر قد يساعد على الهضم والسيطرة على الشهية، غير أنه غني بالسعرات الحرارية، لذا يجب تناوله باعتدال.
- مياه نودلز الشيراتاكي: يمكن تناول الماء المستخدم في صناعته، لأنه منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد على الشعور بالشبع.