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صحة

منها لم تسمعوا بها من قبل.. مشروبات فريدة تساعد في إذابة دهون البطن

Lebanon 24
17-10-2023 | 23:00
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يسعى الكثيرون إلى التخلص من دهون البطن الزائدة، عبر المشروبات الطبيعية.

فيما يلي بعض المشروبات اليابانية الفريدة التي يمكن أن تساعد في إدارة الوزن وتقليل دهون البطن:
-الشاي الأخضر (الماتشا): غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وزيادة معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية.
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- شاي الشعير (موغيتشا): يمكن أن يكون بديلاً رائعاً للمشروبات السكرية كما يساعد في الترطيب والتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
- خل البرقوق (أومبوشي): يعتقد أنه يساعد في عملية الهضم والسيطرة على الشهية.
- أوجيرو (العصير الأخضر): يُصنع عادةً من عشبة الشعير أو الكرنب، وهو  غني بالفيتامينات والمعادن ويمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي متوازن.
- حليب الصويا: منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين، وهو مثالي للتحكم في فقدان الوزن.
- عصير الصبار: يمكن أن يساعد عصير الصبار في إدارة فقدان الوزن ويساهم في التمتع بصحة جيدة.
- شاي كومبوتشا: هو شاي مخمر قد يساعد على الهضم والسيطرة على الشهية، غير أنه غني بالسعرات الحرارية، لذا يجب تناوله باعتدال.
- مياه نودلز الشيراتاكي: يمكن تناول الماء المستخدم في صناعته، لأنه منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد على الشعور بالشبع.
المصدر: 24.ae
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