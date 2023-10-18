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صحة

دواء مضاد للاكتئاب يخفف متلازمة القولون العصبي

Lebanon 24
18-10-2023 | 16:09
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بيّنت دراسة بريطانية حديثة أن أحد الأدوية المضادة للاكتئاب قد يغير حياة الملايين من الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

وفي أول تجربة من نوعها، أراد الباحثون اختبار ما إذا كانت الجرعات المنخفضة  من عقار "أميتريبتيلين" المضاد للاكتئاب يمكن أن تفيد مرضى القولون العصبي. لذا تم تجنيد حوالي 463 مريضاً من 55 عيادة عامة في غرب يوركشاير وويسيكس وغرب إنجلترا، حيث تم إعطاء نصفهم عقار أميتريبتيلين في حين تم إعطاء النصف الآخر علاجاً وهمياً.
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وأظهرت نتائج التجربة أن الأشخاص الذين تناولوا عقار "أميتريبتيلين" شهدوا تحسناً عاماً في أعراض القولون العصبي بعد 6 أشهر، بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا العلاج الوهمي. 

أيضاً، قام الباحثون بمراقبة درجات القلق أو الاكتئاب لدى المشاركين في التجربة، ووجدوا أن هذه العناصر لم تتغير لديهم، مما يشير إلى أن التأثيرات المفيدة للدواء كانت عن طريق القناة الهضمية.
وينتمي عقار "أميتريبتيلين" إلى مجموعة من الأدوية تسمى ثلاثية الحلقات، والتي كانت تستخدم في الأصل بجرعات عالية لعلاج الاكتئاب.
 
 
وتعتبر هذه الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة لانسيت، الأولى التي تدرس استخدامه لعلاج القولون العصبي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. 
المصدر: 24.ae
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