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صحة

من بينها الاكتئاب والأرق... أمراض يمكن علاجها بالتنويم المغناطيسي!

Lebanon 24
19-10-2023 | 02:02
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يعتبر التنويم المغناطيسي أشهر الطرق المتبعة في العلاج النفسي، حيث يصبح من السهل التأثير في وعي الشخص وتوجيهه. فما هي الأمراض التي يمكن علاجها بالتنويم المغناطيسي؟


وفقا للدكتور يفغيني غيبرت أخصائي التنويم المغناطيسي، توجد عدة أنواع من التنويم المغناطيسي: النوع "الكلاسيكي" ويستخدم لعلاج الرهاب والحساسية والأمراض العضوية. النوع الثاني التنويم المغناطيسي "الإريكسوني" يكون باستخدام موسيقى خفيفة وأجواء مريحة. والنوع الثالث التنويم المغناطيسي "التراجعي". ويعني غمر الإنسان في السبب الجذري للمشكلة التي تسببت في اضطراب سلوكه.
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ويمكن استخدام التنويم المغناطيسي الطبي في علاج أمراض:

1 - الوزن الزائد. 2 - متلازمة القولون العصبي. 3- الاكتئاب. 4 - الأرق.

كما يمكن بمساعدة التنويم المغناطيسي معالجة مشكلات انقطاع الطمث، والقلق والصداع.
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