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صحة

هذه الخطوات ضرورية للتخلص من دهون البطن بعد الولادة القيصرية

Lebanon 24
19-10-2023 | 23:00
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ينصح الأطباء السيدات بعد الولادة القيصرية بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً، لأن النشاط البدني المعتدل يمكن أن يقلّل من الدهون في الجسم، ومنها دهون البطن، كما يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والحد من التوتر.
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ومن المهم ألا تتبع السيدة أي حمية غذائية خلال فترة الرضاعة، ولكن من الضروري أن تعتمد نظاماً غذائياً صحياً لتقليل دهون البطن بعد الولادة القيصرية، لأن النظام الغذائي الغني بالأطعمة الكاملة غير المصنّعة قد يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل دهون البطن.


كذلك، ينصح خبراء التغذية بالاعتماد على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في النظام الغذائي، وبتجنب الأطعمة المصنّعة والمشروبات المحلاّة والمأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة.


إلى ذلك، أثبتت الدراسات أن الرضاعة الطبيعية تساعد في تقليل دهون البطن بعد الولادة القيصرية، حيث إن الأمّ تحرق ما يقارب 500 سعرة حرارية إضافية خلال اليوم، وهو ما قد يساعد في خسارة الوزن، ولكن بشرط الالتزام بنظام غذائي صحي، وعدم اتباع حمية غذائية خلال فترة الرضاعة، لأن ذلك قد يخفّض إنتاج الحليب لدى الأم.
المصدر: لها

صحة

المرأة

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