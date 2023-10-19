في الشتاء.. هذه الأطعمة تساعدكم على الوقاية من الزكام

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مع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ مهمة البحث عن أطعمة مفيدة وصحية، تساعد جهاز المناعة في الجسم على مقاومة المرض أو تجنبه.اليكم بعض وجبات الفطور اللذيذة، التي يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك ضد نزلات البرد والزكام، وتمنحك الطاقة لبدء يومك بنشاط وحيوية:- سلطة الفواكه: من المعروف أن فيتامين "سي" واحد من أهم الفيتامينات للوقاية من نزلات البرد وإبقاء الجسم في صحة جيدة. تشتهر ثمار الحمضيات باحتوائها على كمية وفيرة من فيتامين "سي"، لذا احرصي على الإكثار منها في طبقك، خاصة البابايا والكيوي التي تحتوي على كميات مضاعفة من هذا الفيتامين. ولطعم ألذ يمكنك إضافة ملعقة عسل أو القليل من جوز الهند المبروش فوق الطبق.- البيض: يؤكد خبراء الصحة أن الحصول على ما يكفي من فيتامين "د" يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد ويسرع من عملية الشفاء. لحسن الحظ، يمكن الحصول على هذا العنصر الغذائي بسهولة من البيض، إذ يحتوي صفار بيضة واحدة كبيرة على نحو 6% من كمية فيتامين "د" الموصى بها يومياً. يمكنك إضافة الفلفل الأحمر لإغناء الطبق بجرعة مضافة من فيتامين "د" و"سي".- الزبادي مع جنين القمح: يحتوي جنين القمح على عدد من المصادر الغذائية الأساسية لمقاومة نزلات البرد، وهو أحد أغنى المصادر النباتية لمعدن الزنك الذي بوسعه تقليل الزكام. جربي إضافة رشة القرفة لإغناء طبقك بمذاق لذيذ.- توست السلمون: يعد سمك السلمون خيارًا رائعًا لموسم نزلات البرد. ضعي السلمون المدخن على شريحة من توست الحبوب الكاملة مع القليل من الجبن، لإضافة البروتين الذي يقوي جسمك ويحفزه على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء لمقاومة المرض.- الجرانولا وبذور اليقطين: يحتوي هذا الطبق على ما يقارب 3 ملليغرامات من الزنك، أي ربع الكمية الموصى بها يومياً. يمكنك استبدال الجرانولا بالزبادي أو دقيق الشوفان أو حتى العسل، ولا مانع من إضافة بعض المكسرات مثل الجوز واللوز أو حتى بعض شرائح الفواكه لتعزيز اللون والنكهة.- الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة الأكثر تركيزًا، وخاصة إبيغالوكاتشين جالاتي (EGCG)، الذي يقاوم الفيروسات عن طريق زيادة عدد الخلايا التائية المنظمة في الجسم التي تعني كثرتها وجود جهاز مناعي قوي وفعال.