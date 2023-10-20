Advertisement

صحة

تجنبوها فورًا... هذه المشروبات تُسرّع ظهور التجاعيد

Lebanon 24
20-10-2023 | 03:51
A-
A+
Doc-P-1120426-638333965962491231.jpg
Doc-P-1120426-638333965962491231.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يمكن لبعض المشروبات الشائع استهلاكها أن تُسرّع من ظهور التجاعيد، هذا ما تؤكّده دراسات أميركيّة جديدة في مجال العناية بالبشرة.

فتُعتبر شيخوخة البشرة آليّة طبيعيّة ناتجة عن تباطؤ تدريجي في الوظائف الطبيعيّة، أما شيخوختها المبكرة فتكون ناتجة عن عوامل داخليّة وخارجيّة قد تُسرّع في هذه الآليّة وتجعلها تحدث قبل أوانها.
Advertisement

ومن العوامل الخارجيّة نذكر استهلاك 3مشروبات تزيد من جفاف الجلد وتُسرّع في ظهور التجاعيد، وهي كالآتي:
 
المشروبات الغازيّة
 
ينتشر استهلاك المشروبات الغازيّة بشكل كبير في مجتمعاتنا وهي متوفرة أيضاً بصيغة خالية من السكر ومنخفضة السعرات الحرارية، ولكن استهلاك هذه المشروبات بشكل دوري يمكن أن يُلحق أضراراً كبيرة بالجسم بشكل عام وبالجلد بشكل خاص نظراً لاحتوائها على مواد مثل الفوسفور، والبوتاسيوم، والكافيين التي تمتصّ المعادن الأساسيّة من العظام وتتسبّب بتلف الخلايا. وتُشير الدراسات إلى احتواء هذه المشروبات على مادتي الغلوكوز والفروكتوز اللتين ترتبطان بالحوامض الأمينيّة الموجودة في الكولاجين مولّدةً شوائب تتراكم في الجسم وتساهم في جفاف الجلد والشيخوخة المبكرة للأنسجة.




مشروبات الطاقة
 
تتميّز مشروبات الطاقة بغناها بمادة الكافيين وهي تُجبر الدماغ على البقاء في حالة تأهب مما يؤثّر سلباً على نوعية النوم ويؤدي إلى انتفاخ العينين.

ويتسبّب الكافيين الموجود في هذه المشروبات بمنع الجسم من تصريف السوائل اللمفاويّة الموجودة في الأنسجة مما يؤدي إلى تراكمها وظهور الجيوب في منطقة محيط العينين.

أضف إلى ذلك أنه يؤدي إلى تضييق الأوعية الدمويّة ويزيد من تدفّق الدم مما يتسبّب في تورّم الجلد، ويُشير الخبراء أن نسبة الحساسية تجاه الكافيين تختلف من شخص إلى آخر كما أن المفعول المُدرّ للبول الذي تتمتع به هذه المشروبات يؤدي إلى جفاف الجسم والبشرة.

المشروبات المصنوعة من القهوة
 
تحتوي هذه المشروبات الجاهزة عادةً على نسبة عالية من السكر والمواد المُضافة، وهي مكونات تتسبّب بجفاف البشرة وتُعزّز ظهور الخطوط الدقيقة، والتجاعيد، والبقع الداكنة ولذلك يُنصح خبراء العناية بالجلد باستبدالها بالقهوة التي يتمّ تحضيرها من خليط البن والماء فقط.

وينصح خبراء التغذية أيضاً بالابتعاد عن هذا النوع من المشروبات كونها تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المُضافة بالإضافة إلى السكريات أو المُحليات الصناعيّة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2023-10-20
01:23 | 2023-10-20
00:08 | 2023-10-20
23:00 | 2023-10-19
16:00 | 2023-10-19
14:00 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24