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صحة

أطعمة "سحرية" تحميك من هشاشة العظام

Lebanon 24
20-10-2023 | 14:00
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التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث أو بعض العلاجات الطبية يمكن أن تضعف العظام. في المقابل، تلعب بعض الأطعمة دوراً في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

صحيح أنه يصعب محاربة الأسباب الوراثية أو ربما إيقاف علاج طبي، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكننا فعل شيء. لمواجهة هشاشة العظام، تنصح اختصاصية التغذية كاثرين جيرفاسيو بتناول 4 أطعمة بانتظام.

1- الخضر الورقية

لا نفكر بها عندما نتحدث عن أطعمة مفيدة لتقوية العظام، إلا أنها في الحقيقة تعتبر من بين أبرز الأطعمة التي تساعد على تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

2- مشتقات الحليب

 يعرف الكالسيوم بأنه معدن أساسي للحفاظ على العظام وكثافتها، لأنه يساهم في انتاج الكولاجين الذي يؤمن الإطار الهيكلي للأنسجة العظمية. ولا يوجد أفضل من مشتقات الحليب للحصول على هذا المعدن الأساسي.

3- البروتينات الخالية من الدهون

 تلعب الدهون دوراً أساسياً في الحفاظ على العظام وكثافتها، وتتمتع بفوائد وخصائص مشابهة لمشتقات الحليب على العظام. وتوفر الأسماك واللحوم الخالية من الدهون بروتينات عالية الجودة. وتعتبر هذه البروتينات ضرورية لإنتاج الكولاجين الذي يُشكّل بنية العظام.

4- المكسرات والبذور

 تحتوي المكسرات (الجوز ــ اللوز ــ الفستق) على المغنيسيوم، وهو معدن غذائي يصعب الاستغناء عنه خصوصاً أنه يسهل عملية امتصاص الكالسيوم. ولحسن الحظ، يمكن إضافة المكسرات والبذور بشكل يوميّ على الأطباق والاستفادة من فوائدها.

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