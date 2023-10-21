هل الإصابة بكورونا والإنفلونزا معاً ممكنة؟

تتشابه بعض أعراض عدوى الإنفلونزا وفيروس كورونا وكذلك الفيروس المخلوي التنفسي، ما يصعّب التمييز بينها.. ولكن هل يمكن أن تجتمع العدوى بفيروسين معاً؟



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ويوضح بينيكر "لقد رأينا مرضى مصابين بكوفيد-19 والإنفلونزا معاً، أو بفيروسات أخرى غير الإنفلونزا.. وعادة ما يكون لديهم أعراض مشابهة، وكانت بعض الحالات أكثر خطورة لأنها مصابة بفيروسات متعددة.. ونسبة هذا ليست عالية، لكنه يحدث". يجيب ماثيو بينيكر مدير مختبر الفيروسات في مايو كلينيك "من الممكن أن يصاب الأشخاص بأكثر من فيروس واحد في نفس الوقت".ويوضح بينيكر "لقد رأينا مرضى مصابين بكوفيد-19 والإنفلونزا معاً، أو بفيروسات أخرى غير الإنفلونزا.. وعادة ما يكون لديهم أعراض مشابهة، وكانت بعض الحالات أكثر خطورة لأنها مصابة بفيروسات متعددة.. ونسبة هذا ليست عالية، لكنه يحدث".

ووفق "مديكال إكسبريس"، ينصح بينيكر بإجراء فحص "بي سي أر" PCR الذي يكشف الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي أيضاً.



وتعتبر الوقاية بواسطة التلقيح من أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها مع اقتراب فصل الشتاء.



ويضيف بينيكر "ثم اتباع الأساسيات، مثل نظافة اليدين الجيدة.. وإذا كنت مريضاً، فابقَ في المنزل.. وإذا كان عليك الخروج، فارتدِ قناعاً إذا كان لديك أي أعراض.. ثم قم بإجراء الاختبار حتى نعرف ما الذي نتعامل معه".