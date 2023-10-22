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صحة

أسباب كثرة التبول ليلًا

Lebanon 24
22-10-2023 | 04:00
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تعاني بعض النساء من التبول المتكرر ليلا، خصوصا في فترات الحمل، الأمر الذي يرجع لأسباب عدة، منها ما هو طبيعي، وآخر يشير إلى مشاكل خطيرة.

 التبول المتكرر ليلا لدى النساء قد يرجع إلى سلوكيات الشرب غير المناسبة، مثل شرب كميات كبيرة من السوائل المحتوية على الكافيين قبل الذهاب إلى الفراش.

 كما قد تعاني النساء من هذه الحالة لأسباب تتعلق بالمسالك البولية، مثل فرط نشاط المثانة، وعدوى المثانة بسبب عدوى المسالك البولية، وحصوة المثانة، وورم المثانة، وتلف المسارات العصبية التي تتحكم في التبول نتيجة لأمراض، مثل التصلب المتعدد وداء باركنسون وداء السكري.

 وبالإضافة إلى ذلك قد ينذر التبول المتكرر ليلا لدى النساء بالإصابة بقصور القلب.

 من ناحية أخرى، قد ترجع هذه الحالة إلى التوتر أو أحد الاضطرابات النفسية.

ويمكن للمرأة الحد من الرغبة الملحة في التبول ليلا من خلال الإقلال من شرب السوائل -ولا سيما المحتوية على الكافيين- وكذلك الأطعمة الغنية بالسوائل قبل الذهاب إلى الفراش بـ3 ساعات. (الجزيرة)
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