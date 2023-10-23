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صحة

اذا كنتم تعانون من حساسية الطقس... احذروا من تناول هذه الاطعمة!

Lebanon 24
23-10-2023 | 03:27
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تنصح الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطقس بعدم تناول الأطعمة "المقلية والمدخنة".

وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن الشخص الذي يعاني من حساسية الطقس يمكن أن يشعر بتحسن حالته إذا تخلى عن تناول الأطعمة المحتوية على دهون متحولة وسكر وملح .
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ووفقا لها، الشعور بالضيق عند تغير الطقس الذي يصاحبه تغير في الضغط الجوي عادة ما يعاني منه الأشخاص المصابين بأمراض معينة، ما يشير إلى وجود خلل في عملية تكيف الجسم مع الظروف البيئية.

وتقول: "وهذا يرتبط بصورة أساسية بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتشير، إلى أن الأشخاص الذي يشعرون بعدم الراحة عند تغير الأحوال الجوية عليهم اتباع حمية غذائية خاصة من أجل تحسين حالتهم، وتنصح بهذه الطريقة دائما.

وتقول: "الشيء الرئيسي هو استبعاد الدهون المتحولة من النظام الغذائي - المقلية والمدخنة والسمن النباتي. ومن الضروري استبعاد المنتجات التي تحتوي على سكر مضاف، وكذلك المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض - كل هذا ضار جدا بالأوعية الدموية".

وبالإضافة إلى ذلك توصي الخبيرة بالامتناع عن استهلاك الملح.
 
وتقول: "يجب استبعاد الملح، لأنه يحبس السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم".

ووفقا لها، تنخفض نسبة الأكسجين في الهواء الجوي بسبب التغيرات في الضغط الجوي، فيشعر بعض الأشخاص بسوء حالتهم عند تناول أطعمة محتوية على نترات الصوديوم مثل النقانق و الهام (Ham)- (لحم الفخذ الخلفي المعالج والمطبوخ لبعض الحيوانات). 
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