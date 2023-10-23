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صحة

تحذير من دواء شهير.. هذا ما قِيلَ بشأنه

Lebanon 24
23-10-2023 | 10:32
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حذرت السلطات الصحية الأوروبية والفرنسية الصيادلة، من انتشار أبر مغشوشة تحمل اسم "أوزمبيك"، وهو علاج لمرض السكري يُستخدم كذلك لإنقاص الوزن، ويحظى بشعبية كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية "ANSM" في مذكرة موجهة إلى الصيادلة والمستشفيات: "كإجراء احترازي، ندعو مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد إلى توخي الحذر".
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وتابعت، "لم يُسجّل بعد أي بلاغ بهذا الخصوص في فرنسا، ولكن من المهم التحقق من إمكانية تتبع الرقم التسلسلي أثناء التوزيع". (سكاي نيوز)
 
 
 
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