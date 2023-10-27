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صحة

الدوري الأوروبي: روما يفوز على سلافيا براغ ويتفرد الصدارة

Lebanon 24
27-10-2023 | 07:00
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فاز روما الإيطالي على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 2-0، في المباراة التي جمعتهما الخميس، بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لمسابقة الدوري الأوروبي.

ووضع إيدواردو بوفي الذئاب في المقدمة بهدف مبكر بعد دقيقة واحدة من صافرة بداية الشوط المباراة.
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وأضاف البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 17، ليضمن الانتصار الثالث توالياً لكتيبة المدرب جوزيه مورينيو الذي غاب عن اللقاء بسبب الإيقاف.

وبهذا الفوز انفرد روما بصدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل سلافيا براغ المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
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