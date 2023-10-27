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صحة

الحالات إلى تزايد... السالمونيلا يضرب 16 دولة أوروبية

Lebanon 24
27-10-2023 | 08:00
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أفاد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها بأن تفشياً للسالمونيلا المرتبط بلحوم الدجاج ضرب حتى الآن 16 دولة.

 وتابع أن هناك 335 حالة إصابة مؤكدة في 15 دولة أوروبية، بجانب الولايات المتحدة خلال الفترة من كانون الثاني إلى 24 تشرين الأول.
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وفي ألمانيا، تم تسجيل ما إجماليه 18 حالة خلال العام الجاري، وفقاً لبيان صادر عن المركز.

وكان هناك إجمالي تسعة أشخاص في ثلاث دول تعين دخولهم المستشفيات، وتوفي شخص في النمسا نتيجة لإصابته بالمرض.

ويعتبر لحم الدجاج المصدر المحتمل لتفشي المرض، والذي يشمل ثلاثة أنواع مختلفة من "السالمونيلا المعوية إس تي 11"، حسبما كتب المركز الذي يتخذ من ستوكهولم مقراً له، في تقييم مشترك مع هيئة سلامة الأغذية الأوروبية .

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في البيان إنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من الحالات التي يجري تسجيلها إلى أن يتم تحديد المصدر.
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