دراسة تحدد... ما هو العدد الأمثل لخطوات المشي يومياً؟

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حددت دراسة دولية العدد الأمثل للخطوات التي يحصل بها معظم الأشخاص على أكبر الفوائد الصحية، كما أظهرت أن وتيرة المشي توفر فوائد إضافية.وقالت الدراسة التي أجريت في جامعة غرناطة إن عدد الخطوات التي يتعين مشيها يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة بشكل كبير هو 8 آلاف خطوة، أو ما يعادل 6.4 كم.وفيما يتعلق بخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وجد الباحثون أن معظم الفوائد تظهر عند حوالي 7 آلاف خطوة في اليوم، بحسب "ساينس دايلي".وأجري البحث بالتعاون بين باحثين من المركز الطبي بجامعة رادبود الهولندية، وجامعتي غرناطة وكاستيلا لا مانشا في إسبانيا، وجامعة أيوا الأمريكية.وتقليدياً، اعتقد الكثير من الناس أنه يتعين الوصول إلى حوالي 10 آلاف خطوة يومياً للحصول على فوائد صحية؛ وهي فكرة خرجت من اليابان في ستينيات القرن الماضي، ولكن لم يكن لها أي أساس علمي.واستند البحث إلى بيانات 110 ألف شخص من 12 دراسة سابقة.وتبين أنه بالنسبة لمن يعانون من مستويات منخفضة من النشاط البدني، فإن كل 500 خطوة إضافية تعمل على تحسين صحتهم. حتى يتم إحراز تقدم تدريجي وزيادة عدد الخطوات يومياً.وأظهرت الدراسة عدم وجود فرق بين الرجال والنساء في عدد الخطوات المطلوب.ووجدت أيضاً أن المشي بشكل أسرع يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، بغض النظر عن إجمالي عدد الخطوات في اليوم.وتيرة، المشي