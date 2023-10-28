ماذا يحدث للدماغ عند استخدام تطبيق زوم؟





وقال فريق البحث من جامعة ييل، إن دماغ الإنسان تم ضبطه بدقة لمعالجة إشارات الوجه أثناء التفاعلات الحية.

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ووفق "هيلث داي"، استخدم الباحثون أدوات تصوير متطورة لرصد نشاط الدماغ أثناء المشاركة في نمطين من المحادثات.



ووجد الباحثون أن نشاط الدماغ أثناء المحادثة وجهاً لوجه، يبدو مختلفاً عن نشاط شخصين يتحدثان عبر تطبيق زوم. كشفت دراسة تصويرية أن الدماغ يكون أكثر نشاطاً أثناء المحادثة الشخصية مقارنة بالتواجد على تطبيق زوم Zoom.وقال فريق البحث من جامعة ييل، إن دماغ الإنسان تم ضبطه بدقة لمعالجة إشارات الوجه أثناء التفاعلات الحية.ووفق "هيلث داي"، استخدم الباحثون أدوات تصوير متطورة لرصد نشاط الدماغ أثناء المشاركة في نمطين من المحادثات.ووجد الباحثون أن نشاط الدماغ أثناء المحادثة وجهاً لوجه، يبدو مختلفاً عن نشاط شخصين يتحدثان عبر تطبيق زوم.

ولاحظ الباحثون أن العقول البشرية تم ضبطها بدقة، لمعالجة إشارات الوجه أثناء اللقاءات الشخصية.



وفي هذه الدراسة، سجل الباحثون استجابات الجهاز العصبي في نوعي المحادثات، وارتبطت زيادة الإشارات العصبية بين المشاركين في المحادثات وجهاً لوجه، بزيادة وقت النظر واتساع حدقة العين.



وقال الباحثون: "إن المشاركين في التفاعلات الشخصية زادوا أيضاً من نشاط موجات الدماغ، وهو ما يميز القدرة المحسنة على معالجة الوجه".



ووجد الباحثون أيضاً نشاطاً عصبياً أكثر تنسيقاً بين أدمغة الذين يتحدثون شخصياً.. ويشير هذا إلى زيادة في تبادلات الإشارات الاجتماعية.



وقالت النتائج: "يبدو أن زوم نظام تواصل اجتماعي فقير بالمقارنة مع التفاعل الشخصي".