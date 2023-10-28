Advertisement

صحة

ماذا يحدث للدماغ عند استخدام تطبيق زوم؟

Lebanon 24
28-10-2023 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1123607-638340762103681905.jpg
Doc-P-1123607-638340762103681905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة تصويرية أن الدماغ يكون أكثر نشاطاً أثناء المحادثة الشخصية مقارنة بالتواجد على تطبيق زوم Zoom.

وقال فريق البحث من جامعة ييل، إن دماغ الإنسان تم ضبطه بدقة لمعالجة إشارات الوجه أثناء التفاعلات الحية.
Advertisement

ووفق "هيلث داي"، استخدم الباحثون أدوات تصوير متطورة لرصد نشاط الدماغ أثناء المشاركة في نمطين من المحادثات.

ووجد الباحثون أن نشاط الدماغ أثناء المحادثة وجهاً لوجه، يبدو مختلفاً عن نشاط شخصين يتحدثان عبر تطبيق زوم.
ولاحظ الباحثون أن العقول البشرية تم ضبطها بدقة، لمعالجة إشارات الوجه أثناء اللقاءات الشخصية.

وفي هذه الدراسة، سجل الباحثون استجابات الجهاز العصبي في نوعي المحادثات، وارتبطت زيادة الإشارات العصبية بين المشاركين في المحادثات وجهاً لوجه، بزيادة وقت النظر واتساع حدقة العين.

وقال الباحثون: "إن المشاركين في التفاعلات الشخصية زادوا أيضاً من نشاط موجات الدماغ، وهو ما يميز القدرة المحسنة على معالجة الوجه".

ووجد الباحثون أيضاً نشاطاً عصبياً أكثر تنسيقاً بين أدمغة الذين يتحدثون شخصياً.. ويشير هذا إلى زيادة في تبادلات الإشارات الاجتماعية.

وقالت النتائج: "يبدو أن زوم نظام تواصل اجتماعي فقير بالمقارنة مع التفاعل الشخصي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:00 | 2023-10-28
07:09 | 2023-10-28
03:47 | 2023-10-28
01:44 | 2023-10-28
00:42 | 2023-10-28
16:00 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24