"قرف اللبن" عند الرضع: الأعراض، الأسباب، وكيفية العلاج والوقاية





وعادة ما يَختفي قرف الحليب دون حاجة للعلاج خلال أسابيع أو بضعة أشهر، وتَتضمن تدابير الرعاية المنزلية غسل فروة رأس الرضيع يوميّاً باستخدام شامبو خفيف. وهذا من شأنه أن يساعد على منع التصاق القشرة وإزالتها. وينبغي تجنب خدش قرف الحليب.

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إذا استمر قرف الحليب، أو كانت الحالة شديدة، فقد يقترح الطبيب استخدام شامبو طبي أو مرطب أو علاج آخر.



الأعراض

تشمل العلامات الشائعة لقِرْف اللَّبَن:



- تقشُّر رقعي أو قشور سميكة على فروة الرأس

- بشرة دُهنية أو جافة مغطاة بقشور بيضاء أو صفراء

- رقائق الجلد

- احمرار خفيف

- قد توجد قشور مماثلة أيضاً على الأذنين والجفون والأنف والأربية. يسبب "قرف الحليب" ظهور بقع قشرية دهنية تَظهر على فروة رأس الرضيع. هذه الحالة غير مؤلمة أو مسببة للحكة، ولكنها يُمكن أن تُسبب وجود قشور بيضاء أو صفراء سميكة، لا يُمكن إزالتها بسهولة.وعادة ما يَختفي قرف الحليب دون حاجة للعلاج خلال أسابيع أو بضعة أشهر، وتَتضمن تدابير الرعاية المنزلية غسل فروة رأس الرضيع يوميّاً باستخدام شامبو خفيف. وهذا من شأنه أن يساعد على منع التصاق القشرة وإزالتها. وينبغي تجنب خدش قرف الحليب.إذا استمر قرف الحليب، أو كانت الحالة شديدة، فقد يقترح الطبيب استخدام شامبو طبي أو مرطب أو علاج آخر.تشمل العلامات الشائعة لقِرْف اللَّبَن:- تقشُّر رقعي أو قشور سميكة على فروة الرأس- بشرة دُهنية أو جافة مغطاة بقشور بيضاء أو صفراء- رقائق الجلد- احمرار خفيف- قد توجد قشور مماثلة أيضاً على الأذنين والجفون والأنف والأربية.

وقِرْفُ اللَّبَن شائع لدى الأطفال حديثي الولادة. وهي ليست مسببة للحكة عادة.

الأسباب

السبب وراء قرف اللبن غير معروف. ويمكن أن تكون الهرمونات أحد العوامل المشاركة، والتي تنتقل من الأم إلى الجنين قبل الولادة. ويمكن لهذه الهرمونات إنتاج كمية كبيرة من الدهون (الزهم) في الغدد الدهنية وبصيلات الشعر.



هناك عامل آخر قد يكون نوعاً من الخميرة يُسمى بالمَلاَسيزِيَّة (الفطريات)، والتي تنمو في الزُّهْم جنباً إلى جنب مع البكتيريا. كثيراً ما تكون العلاجات المضادة للفطريات، مثل الكيتوكونازول فعّالة، الأمر الذي يدعم فكرة أن الخميرة عامل مشارك.



ليس قرف اللبن معدياً، كما أنه لا ينجم عن قلة النظافة الشخصية.



الوقاية

سيساعد غسل رأس الطفل بالشامبو كل عدة أيامٍ على حمايته من قرف اللبن. واستخدام شامبو الأطفال المخفف إلا في حالة نصح الطبيب باستخدام نوعٍ أقوى.



المعالجة

عادةً لا يحتاج قرف اللبن إلى علاج طبي، لأنه يزول من تلقاء نفسه. في غضون ذلك، ينبغي القيام بغسل شعر الطفل مرة واحدة يومياً باستخدام شامبو خفيف للأطفال. إذا كانت القشرة كثيرة، من الممكن استخدام الزيت المعدني على فروة الرأس لبضع ساعات قبل غسل الشعر بالشامبو. ثم غسل الشعر كالمعتاد ومشط فروة الرأس برفق باستخدام فرشاة ناعمة لمنع التصاق القشرة.



إذا لم يساعد غسل الشعر بشكل متكرر، ينبغي استشارة طبيب الطفل حول المنتجات التي قد تساعد، مثل كريم هيدروكورتيزون منخفض الفعالية، أو شامبو يحتوي على نسبة 2% من دواء الكيتوكونازول المضاد للفطريات. والتأكد من عدم دخول الشامبو في عين الطفل، لأنه قد يسبب تهيجاً.



تجنب استخدام أدوية الكورتيزون أو الكريمات المضادة للفطريات المتاحة بدون وصفة طبية قبل استشارة طبيب الطفل؛ لأن بعض هذه المنتجات قد يكون ساماً إذا امتصه جلد الطفل. لا ينصح أيضاً باستخدام شامبو قشرة الرأس الذي يحتوي على حمض الساليسيليك للأطفال، لأنه يمكن أن يُمتص عبر الجلد.