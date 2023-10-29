Advertisement

صحة

علامات فى الجلد تدل على إصابتك بنقص فيتامين سى

Lebanon 24
29-10-2023 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1123954-638341612932452327.jpg
Doc-P-1123954-638341612932452327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فيتامين C هو أحد العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها جسم الإنسان، وله فوائد صحية متعددة من بينها حماية الخلايا، والحفاظ على صحة الجلد، والأوعية الدموية، وصحة العظام والغضاريف، وفى حالة نقصه يسبب مضاعفات صحية.

 
Advertisement

علامات تشير إلى نقص فيتامين سى بالجسم

ومن المحتمل عدم شعور الشخص بأعراض نقص فيتامين سى، إلا بعد مرور عدة شهور، وتشمل تلك الأعراض بعض الأمراض الجلدية المتماثلة في الجلد الخشن والمنتفخ.

 

مفهوم التقرن الشعري

يظهر التقرن الشعرى على الجزء الخلفي من الذراعين أو الفخذين أو الأرداف، والذى يوصف بـ "جلد الدجاج"، حيث يتم أكتشاف هذه الحالة عادةً بعد ثلاثة إلى خمسة أشهر من تناول كمية غير كافية من فيتامين C.

 يمكن أن يكون شعر الجسم على شكل المفتاح علامة على نقص فيتامين C في الجسم. وتشمل العلامات الأخرى كسر الأوعية الدموية بالقرب من بصيلات الشعر والتي يمكن أن تظهر على شكل بقع حمراء زاهية. علامة على نقص فيتامين C وهو أحد علامات النقص الأكثر تقدمًا.

 بالإضافة الى أن نقص فيتامين C يؤثر أيضًا على المفاصل لأنها تحتوي على الكثير من الأنسجة الضامة الغنية بالكولاجين. وهذا يمكن أن يؤدي إلى آلام المفاصل، مما يؤدي إلى العرج أو صعوبة المشي.

 

الأطعمة الغنية بفيتامين سى

يلعب النظام الغذائي دورا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة، حيث تتضمن العناصر الغذائية الغنية على فيتامين سى والتي تشمل الفواكه والخضراوات والكيوي والبابايا والقرنبيط والبرتقال وكرنب بروكسل والطماطم، والتي تساعد في منع نقص فيتامين سي.

 

عوامل تزيد من نقص فيتامين سي

 وهناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بنقص فيتامين سى والتي تشمل الإدمان على الكحول، والأطفال الذين يتغذىون فقط على حليب البقر، وكبار السن الذين يستهلكون الشاي والخبز المحمص فقط، والأشخاص الذين لا يستطيعون شراء الفواكه والخضراوات، والمدخنين، والأفراد الذين يعانون من اضطرابات الأكل.
 

وتضمنت عوامل الخطر أيضًا الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والذين لديهم متطلبات عالية من فيتامين C، واضطرابات الجهاز الهضمي مثل مرض التهاب الأمعاء، والحديد الزائد الذي يؤدي إلى إهدار فيتامين C عن طريق الكلى.

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:00 | 2023-10-29
17:00 | 2023-10-28
15:00 | 2023-10-28
11:00 | 2023-10-28
08:09 | 2023-10-28
05:49 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24