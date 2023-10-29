النظام الغذائي الأرجواني.. فوائد ذهبية ونتائج مبهرة

يتمحور النظام الغذائي الأرجواني، كما يوحي اسمه، حول تناول مجموعة من الأطعمة ذات اللون الأرجواني، الغنية بمضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم الأنثوسيانين، التي تمنح هذه الأطعمة لونها النابض بالحياة كما توفر عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية.

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. مفيدة لصحة القلب

يدعم استهلاك الفواكه والخضراوات الأرجوانية صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول وتعزيز الدورة الدموية الصحية.

. تعزيز صحة الدماغ

ترتبط مركبات الأنثوسيانين الموجودة في الأطعمة ذات اللون الأرجواني بتحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر التدهور المعرفي لدى الأفراد المتقدمين في السن.

. مضادة للالتهابات

تمتلك الأطعمة الأرجوانية خصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يساعد في الوقاية من حالات الالتهابات والسيطرة عليها.

. الوقاية من السرطان

تشير الدراسات إلى أن الأنثوسيانين ربما يكون له دور في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مما يجعل الأطعمة الأرجوانية إضافة قيمة لأي نظام غذائي وقائي من السرطان.

أطعمة أرجوانية اللون

تشمل قائمة الأطعمة ذات الأرجواني الأكثر شعبية ما يلي:

. الباذنجان

إن الباذنجان من الخضراوات لذيذة الطعم ومتعددة الاستخدامات. كما أنها تعد مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية والمواد المغذية الأساسية.

. التوت الأزرق

يشتهر التوت الأزرق، الذي يميل إلى اللون الأرجواني، بأنه غني بمضادات الأكسدة، وهو بمثابة حبات صغيرة تعزز صحة القلب وتحسن الوظيفة الإدراكية.

. ملفوف أرجواني

يحتوي الملفوف الأرجواني أو الأحمر على نسبة عالية من الألياف والمواد المغذية، وهو من الخضروات التي تدعم صحة الأمعاء وتعزز جهاز المناعة.

. القرنبيط الأرجواني

يقدم القرنبيط الأرجواني مضادات الأكسدة وهو مصدر ممتاز لفيتامين C وفيتامين K.

. العنب الأرجواني

تحتوي أصناف العنب الداكن على مادة ريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بصحة القلب وتدعم مكافحة الشيخوخة. (العربية)