Advertisement

صحة

الاكتئاب يضاعف خطر الوفاة المبكرة لمريض السكري.. إليكم هذه الدراسة!

Lebanon 24
30-10-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1124200-638342163815744050.jpg
Doc-P-1124200-638342163815744050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت دراسة جديدة في جامعة ولاية نيو ميكسيكو بأن الاكتئاب يمكن أن يسبب الوفاة المبكرة بين البالغين الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع 2.

ووجدت الدراسة التي استندت إلى بيانات المسح الوطني الأميركي، أن 10% من مرضى السكري يعانون من الاكتئاب.
Advertisement

ونُشرت الدراسة على موقع "ساينس دايركت"، وتم تحليل بيانات الصحة والتغذية لبرنامج المسح الوطني بين عامي 2005 و2010، وسلط البحث الضوء على عينة عددها 14920 مريضاً بالسكري، لرصد نسبة الوفيات بينها.

وأظهر التحليل أن خطر الوفاة تضاعف أكثر من 4 أضعاف بالنسبة للمصابين بالسكري والاكتئاب، مقارنة بالذين لا يعانون من مرض السكري أو الاكتئاب.

ووجد البحث أن المصابين بالسكري أكثر عرضة للوفاة المبكرة بمقدار 1.7 مرة مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذا المرض.

ودعت النتائج إلى ضرورة توعية الأطباء بالاحتياجات النفسية والاجتماعية للمصابين بالسكري، وأوصت بدمج التدابير المناسبة لعلاج مشاكل الصحة النفسية في الرعاية الأولية والمتخصصة للمرضى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:29 | 2023-10-30
15:00 | 2023-10-29
13:35 | 2023-10-29
11:12 | 2023-10-29
05:36 | 2023-10-29
05:02 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24