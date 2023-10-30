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صحة
الاكتئاب يضاعف خطر الوفاة المبكرة لمريض السكري.. إليكم هذه الدراسة!
Lebanon 24
30-10-2023
|
00:00
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أفادت دراسة جديدة في جامعة ولاية نيو ميكسيكو بأن الاكتئاب يمكن أن يسبب الوفاة المبكرة بين البالغين الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع 2.
ووجدت الدراسة التي استندت إلى بيانات المسح الوطني الأميركي، أن 10% من مرضى السكري يعانون من الاكتئاب.
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ونُشرت الدراسة على موقع "ساينس دايركت"، وتم تحليل بيانات الصحة والتغذية لبرنامج المسح الوطني بين عامي 2005 و2010، وسلط البحث الضوء على عينة عددها 14920 مريضاً بالسكري، لرصد نسبة الوفيات بينها.
وأظهر التحليل أن خطر الوفاة تضاعف أكثر من 4 أضعاف بالنسبة للمصابين بالسكري والاكتئاب، مقارنة بالذين لا يعانون من مرض السكري أو الاكتئاب.
ووجد البحث أن المصابين بالسكري أكثر عرضة للوفاة المبكرة بمقدار 1.7 مرة مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذا المرض.
ودعت النتائج إلى ضرورة توعية الأطباء بالاحتياجات النفسية والاجتماعية للمصابين بالسكري، وأوصت بدمج التدابير المناسبة لعلاج مشاكل الصحة النفسية في الرعاية الأولية والمتخصصة للمرضى.
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