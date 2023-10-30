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صحة
حمية غذائية تحمي من الإصابة بـ32 مرضاً خطيراً!
Lebanon 24
30-10-2023
|
03:00
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اكتشف علماء جامعة قوانغتشو الصينية أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، الذي يشمل تناول الأطعمة النباتية والجبن والمأكولات البحرية والمكسرات والبقوليات، يحمي من 32 مرضا خطيرا.
وأشارت مجلة Nature إلى أن الباحثين سعوا إلى متابعة تأثير النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط في الصحة. ومن أجل ذلك أجروا دراسة شملت 121.513 شخصا، أعمارهم من 30 إلى 75 عاما.
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وجمع الباحثون معلومات شاملة عن عادات الأكل للمشاركين ودرسوا وحللوا البيانات المثبتة في سجلاتهم الطبية لتقييم حالتهم الصحية.
واتضح للباحثين أن الأشخاص الذي تناولوا الأطعمة الموصوفة في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، انخفض خطر إصابتهم بـ 32 مرضا مزمنا. كما لاحظ الباحثون أن هذا النظام الغذائي يقلل من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع عديدة من السرطان والسكري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من النظام الغذائي يتضمن تناول الخضار والفواكه والمأكولات البحرية والأسماك وزيت الزيتون والجبن.
وبالإضافة إلى ذلك عند زيادة نسبة المواد الغذائية المحتوية على مضادات الأكسدة - الثمار والبروكلي والشاي الأخضر والقهوة والفواكه المجففة والشوكولاتة الداكنة، يحمي هذا النظام الغذائي من الخرف بما في ذلك ألزهايمر.
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