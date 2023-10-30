Advertisement

صحة

حمية غذائية تحمي من الإصابة بـ32 مرضاً خطيراً!

Lebanon 24
30-10-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1124287-638342489463272686.jpeg
Doc-P-1124287-638342489463272686.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف علماء جامعة قوانغتشو الصينية أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، الذي يشمل تناول الأطعمة النباتية والجبن والمأكولات البحرية والمكسرات والبقوليات، يحمي من 32 مرضا خطيرا.

وأشارت مجلة Nature إلى أن الباحثين سعوا إلى متابعة تأثير النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط في الصحة. ومن أجل ذلك أجروا دراسة شملت 121.513 شخصا، أعمارهم من 30 إلى 75 عاما.
Advertisement

 وجمع الباحثون معلومات شاملة عن عادات الأكل للمشاركين ودرسوا وحللوا البيانات المثبتة في سجلاتهم الطبية لتقييم حالتهم الصحية.

واتضح للباحثين أن الأشخاص الذي تناولوا الأطعمة الموصوفة في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، انخفض خطر إصابتهم بـ 32 مرضا مزمنا. كما لاحظ الباحثون أن هذا النظام الغذائي يقلل من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع عديدة من السرطان والسكري.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من النظام الغذائي يتضمن تناول الخضار والفواكه والمأكولات البحرية والأسماك وزيت الزيتون والجبن.

وبالإضافة إلى ذلك عند زيادة نسبة المواد الغذائية المحتوية على مضادات الأكسدة - الثمار والبروكلي والشاي الأخضر والقهوة والفواكه المجففة والشوكولاتة الداكنة، يحمي هذا النظام الغذائي من الخرف بما في ذلك ألزهايمر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2023-10-30
01:29 | 2023-10-30
00:00 | 2023-10-30
15:00 | 2023-10-29
13:35 | 2023-10-29
11:12 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24