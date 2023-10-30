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صحة

أسباب تعرق اليدين عند الأطفال

Lebanon 24
30-10-2023 | 09:00
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تعرق اليدين مشكلة تسبب عائقًا نفسيًا كبيرًا عند الأطفال من سن دخول المدرسة حتى عمر البلوغ، ويجعلهم عرضة للمشاكل أثناء الدراسة وتأدية الامتحانات، ما يسبب لديهم أزمات نفسية ضحمة بداخلهم.

 

أسباب زيادة تعرق اليدين
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 أسباب الإصابة بتعرق اليدين يرجع إلى فرط فى نشاط العصب السمبثاوى هو عبارة عن سلسلة عصبية تسير بجوار فقرات العمود الفقرى، والمصاحب لذلك فرط فى تعرق الإبط.

 

تعرق اليدين عند الأطفال يزيد عندما يتعرضوا لضغط مثل ضغط الامتحانات أو حينما يشعر الطفل بالخجل أو الشعور بالخوف، أو أى تفكير عقلى زائد عليه، فيبدأ عرق اليد يزيد بشكل مفرط، ما يترتب على ذلك حدوث اضطرابات نفسية للأطفال.

 

طرق العلاج لتخلص من مشكلة تعرق اليدين

 أن الحقن عن طريق جلسات البوتكس فى اليد يكون حل مؤقت لمدة 4 أشهر وتعود المشكلة مرة أخرى، ومسألة الجلسات من المحتمل أن تؤدى الى ضعف فى أعصاب اليد، بالإضافة إلى العلاج بالأدوية أيضًا نتيجتها ضعيفة، لكن الحل الجذرى فى علاج تعرق اليدين أو تعرق تحت الإبط، هو التدخل الجراحى عن طريق المنظار بشكل تجميل لا تترك أى أثر جراحى، ما يترتب عليه توقف العرق تماما ويعود الى الوضع الطبيعى له مرة ثانية

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