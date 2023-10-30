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صحة

فائدة غير متوقعة لـ"النوم العميق".. ما هي؟

Lebanon 24
30-10-2023 | 15:00
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أفادت دراسة أسترالية جديدة بأن تعزيز النوم العميق أو الحفاظ عليه يمكن أن يقي كبار السن من الخرف.

ووجد الباحثون أن انخفاض معدل النوم العميق بنسبة 1% سنوياً لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 27%.
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وأجريت الدراسة في جامعة موناش، وقام الباحثون بمتابعة 346 شخصاً أعمارهم تزيد عن 60 عاماً لمدة 17 سنة.

ووفق "شبكة جاما"، وجد الباحثون أن كمية النوم العميق انخفضت لديهم ببطء مع التقدم في العمر، وخلال هذه الفترة أصيب 52 من المشاركين بالخرف.

ومع تعديل العمر والجنس والعوامل الوراثية وحالة التدخين واستخدام أدوية النوم ومضادات الاكتئاب والقلق، كانت نسبة انخفاض النوم العميق كل عام مرتبطة بزيادة نسبتها 27% في خطر الإصابة بالخرف.

وقال الدكتور ماثيو بيس المشرف على الدراسة: "إن النوم البطيء، أو النوم العميق، يدعم شيخوخة الدماغ بعدة طرق، ونحن نعلم أن النوم يزيد من إزالة النفايات الأيضية من الدماغ، بما في ذلك تسهيل إزالة البروتينات التي تتراكم في مرض الزهايمر".

وأضاف: "ومع ذلك، حتى الآن لم نكن متأكدين من دور النوم البطيء في تطوّر الخرف. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن فقدان موجة النوم البطيء قد يكون عامل خطر للخرف قابل للتعديل".
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