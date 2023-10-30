لمُحبي القهوة.. إليكم هذا الخبر السّار

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في سنغافورة أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف وتبطئ عملية الشيخوخة الجسدية في وقت لاحق من الحياة.



واكتشفت الدراسة التي شارك فيها 12 ألف مشارك بإشراف باحثين من جامعة سنغافورة الوطنية وجود صلة بين زيادة تناول الكافيين وانخفاض "الضعف الجسدي في أواخر العمر".

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ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يشربون أربعة فناجين من القهوة يوميا سجلوا الأداء الأفضل، كما استفاد شاربو الشاي الأسود والأخضر أيضاً.



وتحتوي القهوة والشاي على مركبات أخرى مثل البوليفينول النشط بيولوجياً مع خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وقد ارتبطت هذه المركبات بانخفاض خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.