لن تتوقعوا فائدة 22 دقيقة من التمارين يومياً.. دراسة تكشف التفاصيل

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وأظهرت النتائج أنه يمكن ممارسة التمارين الرياضية اليومية دفعة واحدة، أو على فترات متقطعة على مدار اليوم.وأجرى الدراسة باحثون في جامعات أركتيك بالنروج وأوما بالسويد وأرهوس بالدانمارك، وتتبعوا بيانات حوالى 12 ألف شخص من المسح الوطني في كل من النروج والولايات المتحدة.ووفق "مديكال نيوز توداي"، من بين المشاركين كان 5943 شخصاً يجلسون لمدة تقل عن 10.5 ساعة يومياً، بينما جلس 6042 فرداً لمدة أكثر 10.5 ساعة كل يوم.وقيّم الباحثون تأثير وقت الجلوس والنشاط البدني على خطر الوفاة، كما هو مستمد من سجلات الوفيات.ووجد البحث أن الذين يمارسون الرياضة أقل من 22 دقيقة يومياً، ارتبط لديهم الجلوس لأكثر من 12 ساعة في اليوم بزيادة خطر الوفاة بنسبة 38% مقارنة بالجلوس لمدة 8 ساعات.وفي السياق، قالت النتائج: "وجدنا أن الذين يمارسون أكثر من 22 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي يومياً لم يكن لديهم خطر متزايد للوفاة مع زيادة وقت الجلوس".وتختلف هذه النتيجة مع توصية منظمة الصحة العالمية بتجاوز 150-300 دقيقة من التمارين أسبوعياً عند التعامل مع وقت الجلوس المرتفع الذي لا مفر منه.مع هذا، فقد حذرت الدراسة من أنه كلما قلت ممارستنا للنشاط، كلما أصبحت عضلة القلب أضعف.