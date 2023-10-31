قد تزول دون علاج.. ما هي الأسباب والأعراض لحصوات المثانة؟

حصوات المثانة عبارة عن كتل صلبة من المعادن تتكون في المثانة، إذ تنشأ عندما تتبلور المعادن المركزة في البول، وتشكِّل الحصوات، ويحدث هذا غالباً عندما يواجه الشخص مشكلة في إفراغ المثانة تماماً.

وقد تزول حصوات المثانة الصغيرة دون علاج، لكن في بعض الأحيان تحتاج حصوات المثانة إلى تناول أدوية أو إجراء جراحة. إذا تُرِكَت حصوات المثانة دون علاج، فقد تؤدي إلى حدوث عدوى ومضاعفات أخرى.

الأعراض

كثرة التبوُّل .

ألم أسفل البطن .

ألم مصاحب للتبول .

ظهور دم في البول .

صعوبة التبول أو تدفق متقطع للبول .

صعوبة التبول أو تدفق متقطع للبول تغير البول إلى لون داكن غير طبيعي أو تعكره .

الأسباب

يمكن أن تتكون حصوات المثانة عند عدم إفراغ المثانة بالكامل، فذلك يتسبب في تحوُّل البول إلى بول مركَّز. ثم يتبلور ويكوّن حصوات.

وقد تؤدِّي بعض حالات الالتهاب إلى تكوّن حصوات المثانة، وأحياناً قد يؤدي وجود حالة كامنة تؤثِّر في قدرة المثانة على إمساك البول أو الاحتفاظ به أو إخراجه إلى تكوُّن حصوات المثانة. ويمكن أن تسبب أي مواد غريبة موجودة في المثانة تكوّن حصوات المثانة.

حالات شائعة تسبب حصوات المثانة:

تضخُّم غدة البروستاتا: قد يتسبب في تكوُّن حصوات المثانة لدى الرجال.

الأعصاب التالفة: في العادة، تحمل الأعصاب الرسائل من المخ إلى عضلات المثانة، لتوجيهها إلى الشد أو الارتخاء، وفي حال تلف هذه الأعصاب؛ بسبب سكتة دماغية أو إصابة الحبل النخاعي أو مشاكل صحية أخرى، قد لا تُفرَّغ المثانة بالكامل.

أسباب محتمَلة لحصوات المثانة:

التهابات المثانة: ويتسبب بها في بعض الأحيان التهاب المسالك البولية أو العلاج الإشعاعي لمنطقة الحوض، قد تؤدي إلى تكوُّن حصوات المثانة.

الأجهزة الطبية: مثل قسطرة المثانة قد تتسبَّب في تكوُّن حصوات المثانة.

حصوات الكُلى: لا تتماثل الحصوات التي تتكون في الكلى مع حصوات المثانة، فهي تتكوَّن بطرق مختلفة، ولكن قد تنتقل حصوات الكلى الصغيرة إلى الحالبين.

المضاعفات

يُمكن أن يُؤدِّي عدم التخلُّص من حصوات المثانة إلى حدوث مضاعفات مثل:

مشكلات المثانة المزمنة: يُمكن أن يتسبَّب عدم علاج حصوات المثانة في حدوث مشكلات في الجهاز البولي على المدى الطويل، مثل الشعور بالألم أو تَكرار التبوُّل.

عدوى الجهاز البولي: يُمكن أن تُؤدِّي حصوات المثانة إلى إصابة المسالك البولية بعدوى بكتيرية متكرِّرة.

الوقاية

اشرب الكثير من السوائل.

اسأل طبيبك عن أعراض التبول غير المعتادة.