زيادة الوزن المفرطة أثناء الحمل.. ما علاقتها بالموت؟

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توصلت دراسة حديثة إلى أن زيادة الوزن المفرطة أثناء الحمل تزيد خطر وفاة الحامل لاحقا.وأجرى الدراسة باحثون من كلية "يونغ لو لين" للطب، بجامعة سنغافورة الوطنية، ونشرت في مجلة "ذا لانسيت"، وكتب عنها موقع "يوريك أليرت".وزيادة الوزن ظاهرة شائعة أثناء الحمل، ولكن الزيادة المفرطة قد تكون علامة على مشاكل صحية ضارة للأمهات.وعادة ما يرتبط تأثير زيادة الوزن هذه بزيادة الاحتفاظ بالوزن بعد الولادة، ومضاعفات الحمل مثل سكري الحمل، وارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل، فضلا عن زيادة احتمال الحاجة إلى إجراء عملية قيصرية. ومع ذلك، فإن آثارها على المدى الطويل كانت مجهولة حتى الآن.ووجد الباحثون بقيادة البروفيسورة كويلين تشانغ أنه بالنسبة للنساء ذوات مؤشر كتلة الجسم في النطاق الطبيعي من يعانين زيادة الوزن، ارتبطت الزيادة المفرطة في الوزن أثناء الحمل بزيادة بنسبة 9% إلى 12% في خطر الوفاة لجميع الأسباب على التوالي.ومؤشر كتلة الجسم هو رقم يتم حسابه باستخدام طول الشخص ووزنه، وهو مؤشر موثوق به في معظم الحالات لتقييم الوزن الزائد أو نقص الوزن لدى معظم الأشخاص. ووجد الباحثون أن المؤشر يرتبط عادة بنسبة الشحوم في الجسم، وبالتالي يعد مؤشرا على كمية الدهون لدى الشخص، كما أنه وسيلة لتقييم المخاطر الصحية باستخدام وزن الشخص وطوله.يتم حساب مؤشر كتلة الجسم "بي إم آي" (BMI) -ويعرف أيضا باسم معامل كتلة الجسم- عبر قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر، فمثلا إذا كان طول الشخص 170 سنتيمترا ووزنه 75 كيلوغراما، فيتم تحويل 170 سنتيمتر إلى وحدة المتر فيصبح 1.7، ثم يقسم الوزن على مربعه:75/ 2 (1.7) وتكون النتيجة في هذه الحالة 25.95.ويعرف مؤشر كتلة الجسم الطبيعي بأنه من 18.5 إلى 24.9 . ويعرف مؤشر كتلة الجسم في زيادة الوزن بأنه من 25.0 إلى 29.9.وشملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 46 ألف امرأة من عام 1959 إلى عام 1965، وقدر الباحثون الارتباط بين زيادة الوزن أثناء الحمل وفقدانه والوفيات.وشملت نتائج الدراسة الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، والتي تشير إلى الوفاة لأي سبب، والوفيات الناجمة عن سبب محدد، مثل الوفاة بسبب أمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.أدت الزيادة المفرطة في الوزن لدى النساء اللاتي كان مؤشر كتلة الجسم لديهن قبل الحمل ضمن النطاق الطبيعي أو نقص الوزن إلى زيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 84% و20% على التوالي. وفي الوقت نفسه، كانت النساء اللاتي لديهن مؤشر كتلة الجسم ضمن نطاق الوزن الزائد، أكثر عرضة بنسبة 77% لخطر الوفاة بسبب مرض السكري.وقالت البروفيسورة تشانغ "إن تعزيز صحة المرأة وتحقيق طول العمر الصحي يجب أن يبدأ في وقت مبكر من حياة المرأة.. وعلى وجه الخصوص، تعد صحة المرأة في سن الإنجاب وأثناء الحمل، بمثابة مراحل زمنية حرجة لها تأثيرات صحية طويلة المدى على مدى حياتها".يظهر هذا التقسيم الزيادة الموصى بها حسب فئات مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل:النساء اللاتي يعانين من نقص الوزن بناء على مؤشر كتلة الجسم (أقل من 18.5): 12.5-18 كيلوغراما.النساء ذوات الوزن الطبيعي بناء على مؤشر كتلة الجسم (18.5-24.9): 11.5-16 كيلوغراما.النساء ذوات الوزن الزائد على أساس مؤشر كتلة الجسم (25.0-29.9): 7-11.5 كيلوغراما.النساء المصابات بالسمنة على أساس مؤشر كتلة الجسم (أكثر من 30.0): 5-9 كيلوغرامات.