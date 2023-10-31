اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال.. هل يعاني الذكور في صمت؟

كشفت أحدث دراسة تناولت الآثار النفسية للولادة، عن إمكانية أن تتسبب الضغوط التي يتعرض لها الآباء بعد استقبالهم أطفالهم لإصابتهم باكتئاب حقيقي؛ ما يضاعف من احتمالات انعكاس ذلك على معاملتهم بالسلب لأطفالهم لفترات طويلة.

هناك رجل من كل عشرة رجال يتعرض لهذا النوع من الاكتئاب في السنة الأولى من عمر الطفل.

الخوف من تبعات الأبوة

من المعروف أن هناك الكثير من العوامل يمكن أن تسبب الاكتئاب، أهمها الإحساس بالمسؤولية والخوف من التبعات المترتبة على الأبوة، ونتيجة للقلق والضغوط النفسية يمكن أن يحدث تغيير في مستويات الهرمونات لدى الآباء خلال الفترة التي تلي الولادة مثلما يحدث مع الأمهات، بما في ذلك هرمون الذكورة التستوستيرون testosterone والكورتيزول والبرولاكتين prolactin (الهرمون المسؤول عن إدرار اللبن في الإناث، وهو موجود بكميات بسيطة عند الرجال).

اكتئاب الأب يؤثر على الطفل

حاول الباحثون في الدراسة كشف هذا الارتباط ومعرفة إلى أي مدى يمكن لاكتئاب الأب في وقت مبكر من حياة الطفل أن يكون مؤذياً لاحقاً على المستوى النفسي والعضوي أيضاً يمكن أن يمتد أثره حتى مرحلة البلوغ ويؤدي إلى تراجع الصحة العقلية poorer mental health وضعف الأداء الدراسي وارتفاع معدلات البدانة والإصابة بالأمراض المزمنة، خاصة الربو الشعبي وارتفاع ضغط الدم.

أظهرت الدراسة أن الآباء الذين عانوا الاكتئاب بعد ولادة أبنائهم كانوا الأسوأ معاملة مع الأبناء، كما وجدوا صعوبة في التواصل العاطفي معهم على الرغم من رغبتهم في القيام بذلك في كثير من الحالات؛ وهو الأمر الذي أدى إلى غياب الأب من حياة الأبناء سواء بشكل مادي في الابتعاد جسدياً عنهم أو بشكل عاطفي تمثل في عدم الحديث أو التودد للطفل؛ ولذلك نصح العلماء بضرورة أن يتم الفحص النفسى للآباء للتأكد من إصابتهم بالاكتئاب من عدمه وتقديم العلاج لهم في حالة احتياجهم له لتقليل المخاطر النفسية التي يعانى منها أطفالهم.

تختلف الأعراض اختلافاً كبيراً، ويمكن أن تكون عبارة عن أعراض نفسية، مثل الحزن والانعزال والارتباك والشعور بالعجز والخوف من المستقبل، وتحدث نوبات من العدوانية والعنف والأذى الجسدي للأم وتحميلها مسؤولية الإنجاب، وكذلك تحدث صعوبات في النوم، ويمكن أيضاً حدوث أعراض جسدية، مثل عسر الهضم وتغيرات في الشهية وفقدان الوزن واضطرابات في الجهاز الهضمي وتعاقب الإسهال والإمساك والإحساس بالصداع وآلام في الأسنان وغثيان.

نصحت الدراسة الآباء بضرورة علاج اكتئاب ما بعد الولادة وعدم الحساسية من التصريح بذلك. وفى الأغلب يكون العلاج بالطريقة نفسها التي يعالَج بها اكتئاب ما بعد الولادة عند الأمهات عن طريق الجلسات النفسية التي تساعد الأب في تجاوز المخاوف التي يشعر بها ويتم التحسن في فترة بسيطة، وفى أحيان نادرة يمكن تناول أدوية نفسية مع الجلسات حتى يحدث التحسن. (الشرق الأوسط)