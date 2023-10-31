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صحة

أطعمة غنية بالفيتامين "ك" للاعتناء بصحة الرئتين في الشتاء

Lebanon 24
31-10-2023 | 00:00
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يؤدّي الفيتامين "ك" دوراً رئيسياً في تخثر الدم كما في الحفاظ على صحة الرئة. وانطلاقاً من ذلك، نقدّم لكم أبرز الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين لحماية الرئتين في فصل الشتاء.

 

 وكشفت دراسة حديثة عن أن الفيتامين "ك" مفيد لمحاربة أمراض الانسداد الرئويّ مثل مرض الانسداد الرئويّ المزمن والربو. وقد وجد الباحثون في جامعة كوبنهاغن أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الفيتامين "ك" يعانون من قدرة تنفسّية منخفضة.

 

ويمكن أن يسبّب نقص الفيتامين "ك" المزمن هشاشة في العظام، وبالتالي يُصبح خطر الإصابة بالكسور أعلى.

 

 يوجد نوعان من الفيتامين "ك":

 - الفيتامين ك1 (فيلوكينون- Phylloquinone) موجود في الخضراوات.

- الفيتامين ك2 ( ميناكينون) ذو أصل حيواني، أو يتم تصنيعه بوساطة بكتيريا الفلورا المعويّة.

 
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وشدد الباحثون على أن دراستهم "ليست كافية للتوصية بتناول مكمل الفيتامين "ك" من أجل صحة الرئتين، لذلك نحتاج إلى مزيد من الدراسات".

 

وأوضح الباحثون بأننا نعلم أن الفيتامين "ك" له دور مهم في الدم، وقد بدأت الأبحاث تظهر أهميته لصحة القلب والعظام، إلا أن هناك القليل من الأبحاث التي بحثت العلاقة بين الفيتامين "ك" والرئة". (النهار)

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