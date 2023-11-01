إليك أبرز الأطمة التي قد تؤدي لظهور الكرش

يعد تراكم الدهون في منطقة البطن مشكلة صحية، إذ إنه يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل متلازمة التمثيل الغذائي، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وأنواع معينة من السرطان.
ونستعرض في هذه المادة ما ننصحك بتجنبه إن كنت ترغب في الابتعاد عن خطر ظهور الكرش:
الفطائر المحلاة " الدوناتس"
تحتوي قطعة الدونات التقليدية على 260 سعرة حرارية.
الآيس كريم
يمكنك الحصول على بعض الكالسيوم من الآيس كريم. لكنك تحصل أيضا على 230 سعرة حرارية لكل نصف كوب، وهذا فقط للفانيليا العادية، بدون أية إضافات.
الشيبس
حصة من 15 قطعة تحتوي على 160 سعرة حرارية.
اللحوم الحمراء الدهنية
الدهون في اللحوم تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. أضف إلى ذلك ما تأكله معها من بطاطا وصلصلات.
بيتزا اللحم
البيتزا يمكن أن تكون صحية. ولكن إذا كنت تحب الإضافات مثل النقانق واللحم فيمكن أن تحتوي قطعة واحة من البيتزا على أكثر من 300 سعرة حرارية.
البطاطس المقلية
هل تريد بعض البطاطس المقلية في وجبتك؟ معظمنا يفعل ذلك، دون أن يعلم أن طلبا كبيرا منها يمكن أن يحتوي على مقدار كبير من السعرات الحرارية.
مشروبات الصودا
علبة من الصودا العادية تحتوي على 250 سعرة حرارية.
المعجنات والكعك
تحتوي على كربوهيدرات معالجة وسعرات حرارية عالية.
الزبادي المنكه
عادة ما يحتوي على مقدار كبير من السكر.
عصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة
ترتبط بزيادة الدهون الحشوية في البطن.
الدهون المتحولة
تعتبر الدهون المتحولة من بين الدهون غير الصحية.
ورغم وجود كميات صغيرة من الدهون المتحولة في الطبيعة، فإنه يتم تصنيعها عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الدهون غير المشبعة لجعلها أكثر استقرارا والسماح لها بالصلابة في درجة حرارة الغرفة.
غالبا ما تستخدم الدهون المتحولة بالمنتجات المخبوزة والأطعمة المصنعة كبديل رخيص للزبدة والمواد الأعلى تكلفة.
وتوصي جمعية القلب الأميركية بالحد بشدة من الدهون المتحولة الاصطناعية أو تجنبها تماما. وحظرت العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، استخدام الدهون المتحولة بالمنتجات الغذائية بسبب آثارها الضارة على الصحة.
عوامل أخرى تزيد خطر ظهور كرش لديك