Advertisement

صحة

نشاط بدني أسبوعي يضيف 12 عاماً إلى عمرك!

Lebanon 24
01-11-2023 | 16:56
A-
A+
Doc-P-1125362-638344764521647160.jpg
Doc-P-1125362-638344764521647160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة جديدة أن الجري لفترة محددة كل أسبوع، يمكن أن يضيف المزيد من السنوات إلى حياتك.

ووجد فريق من العلماء، أن الجري لمدة لا تقل عن 75 دقيقة أسبوعياً يمكن أن يضيف 12 عاماً إلى حياتك.
Advertisement
 
وخلال الدراسة التي أجريت على أكثر من 4400 شخص، قارن الباحثون الأشخاص الذين مارسوا الجري لمدة 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع، مع أولئك الذين مارسوا الجري لأقل من 10 دقائق في الأسبوع، وأظهرت النتائج أن 75 دقيقة من الركض أو الجري أسبوعياً أدت إلى فارق في العمر البيولوجي يبلغ حوالي 12 عاماً. 
 
واشار العلماء، إلى ان ممارسة الجري لفترة كافية، يساهم في الحفاظ على طول هياكل التيلوميرات الموجودة في الحمض النووي للخلية، لوقت أطول، ما يساعد في الحفاظ على شباب الخلايا. 

تتقلص التيلوميرات تدريجياً مع التقدم في العمر، وتصبح قصيرة جداً في نهاية المطاف، بحيث لا يمكنها القيام بعملها، ولا تستطيع العمل بشكل صحيح، الأمر الذي يؤثر على شباب الخلايا.
 
كما أوضح العلماء أن هناك حاجة حالياً إلى مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين الجري وطول العمر بشكل أفضل. ومع ذلك، أشار فريق البحث إلى أن انخفاض طول التيلوميرات يرتبط بزيادة معدل الوفيات وخطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة، وخلصوا إلى أن النتائج الحالية تشجع على الانخراط في أسلوب حياة نشط، من خلال الجري المنتظم لمدة كافية، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبرس البريطانية".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2023-11-01
09:00 | 2023-11-01
05:11 | 2023-11-01
03:24 | 2023-11-01
17:00 | 2023-10-31
15:00 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24