Advertisement

صحة

هل تعانون من حساسية الغبار؟ إليكم طرق للوقاية منها

Lebanon 24
02-11-2023 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1125733-638345558847324058.jpg
Doc-P-1125733-638345558847324058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حساسية الغبار والمعروفة أيضًا باسم حساسية عث الغبار، تنتج في المقام الأول عن حشرات صغيرة تسمى عث الغبار، وينتقل عث الغبار بالهواء عندما يتخلص من جلده وينتج جزيئات النفايات، وعندما يستنشق، يمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص المعرضين للإصابة.

 

الحفاظ على منزل نظيف

إحدى أهم الخطوات في التعامل مع حساسية الغبار هي الحفاظ على منزلك نظيفًا قدر الإمكان، حيث يعمل التنظيف المنتظم وإزالة الغبار على تقليل بشكل كبير من مستويات الحساسية في مساحة المعيشة الخاصة بك، فيما يلي بعض نصائح التنظيف التي يجب اتباعها:

 -اغسل الفراش وأغطية الوسائد والستائر بالماء الساخن بانتظام لقتل عث الغبار.

 -تنظيف الأسطح والغبار، بما في ذلك أرفف الكتب والطاولات ومراوح السقف، بشكل منتظم.

 -فكر في استخدام أغطية مضادة للحساسية على الوسائد والمراتب لمنع دخول عث الغبار.

 

تناول الحمضيات

تناول الحمضيات هو علاج منزلي آخر لأعراض حساسية الغبار، تحتوي ثمار الحمضيات بما في ذلك البرتقال والأناناس والعنب والليمون على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية والربو، حتى الخضراوات البرتقالية، مثل القرع، تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في وظائف الرئة وبالتالي تخفيف السعال، كما أنه يحتوي على فيتامين C المعروف بقدرته على مقاومة الحساسية والالتهابات والالتهابات.

 

استخدم مفروشات صديقة للحساسية

اختر الوسائد والمراتب والفراش المضادة للحساسية، حيث يتم تصميم هذه المنتجات لمقاومة عث الغبار والمواد المسببة للحساسية الأخرى، مما يجعل نومك أكثر راحة وخاليًا من الحساسية.

 

حافظ على الرطوبة

يمكن أن يساعد الحفاظ على المستوى المناسب من الرطوبة في منزلك في تقليل أعداد عث الغبار، عث الغبار يزدهر في البيئات ذات الرطوبة العالية.

أدوية الحساسية.

 
Advertisement

في بعض الحالات، قد تكون أدوية الحساسية المتاحة دون وصفة طبية ضرورية للتحكم في الأعراض، استشارة الطبيب لوضع خطة العلاج المناسبة.

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2023-11-02
12:00 | 2023-11-02
05:32 | 2023-11-02
04:17 | 2023-11-02
01:03 | 2023-11-02
00:00 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24